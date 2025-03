Roberto Burioni contro Djokovic e Robert Kennedy Jr dopo la foto insieme: gli attacchi al tennista e ai No Vax

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Roberto Burioni ha criticato una fotografia che ritrae il campione di tennis Novak Djokovic assieme al segretario alla Salute degli Stati Uniti d’America Robert Kennedy Jr. “Senza parole” è stato il commento del noto virologo. Il tennista serbo, nel 2022, fu espulso dall’Australia perché non vaccinato contro il Covid e anche il nipote di JFK ha preso posizione in diverse occasioni contro i vaccini.

Il commento di Burioni alla foto di Djokovic e Kennedy

La foto che ritrae Novak Djokovic accanto a Robert Kennedy Jr, segretario alla Salute dell’amministrazione Donald Trump, è stata pubblicata dal nipote di JFK con la seguente didascalia: “Novak Djokovic. Primo nel tennis. Primo per integrità. Primo per coraggio. Indovinate chi ha vinto questo match?”.

In molti hanno interpretato la frase di Robert Kennedy Jr come un riferimento alle posizioni assunte in passato dal tennista serbo, che nel 2022, fu espulso dall’Australia perché non si era sottoposto alla vaccinazione contro il Covid-19. Il virologo Roberto Burioni, condividendo lo scatto, si è limitato a commentare la foto con un eloquente “Senza parole“.

Fonte foto: ANSA

Il virologo Roberto Burioni.

Novak Djokovic è no vax?

Nel 2022, dopo essere sbarcato a Melbourne per prendere parte agli Australian Open, Novak Djokovic fu fermato dall’ufficio immigrazione, trattenuto per alcuni giorni in un albergo per rifugiati e poi espulso perché non vaccinato contro il Covid.

A distanza di mesi, il tennista serbo aveva spiegato al Corriere della Sera: “Non sono no vax e non ho mai detto in vita mia di esserlo. Non sono neanche pro vax. Sono pro choice: difendo la libertà di scelta. È un diritto fondamentale dell’uomo la libertà di decidere che cosa inoculare nel proprio corpo e cosa no”.

Djokovic aveva poi aggiunto: “L’ho spiegato una volta alla Bbc, al ritorno dall’Australia, ma hanno eliminato molte frasi, quelle che non facevano comodo. Così non ho mai più parlato di questa storia. Avevo avuto il Covid ed ero guarito. Ho rispettato tutte le norme e non ho messo in pericolo nessuno. Eppure una volta là sono diventato un caso politico, uno che metteva in pericolo il mondo”.

Robert Kennedy Jr è no vax?

Il segretario alla Salute Usa Robert Kennedy Jr è stato contestato duramente da esponenti dem per alcune sue dichiarazioni fatte in passato vicine alle posizioni no vax e alle teorie complottistiche.

Alla commissione finanze del Senato, nel corso di un’audizione per la sua conferma a segretario alla Sanità, Robert Kennedy Jr aveva però affermato: “Non sono un no vax”. Citando un libro da lui scritto nel 2014, Kennedy ha detto: “La prima riga è ‘non sono anti-vaccino‘ e l’ultima riga è ‘non sono anti-vaccino'”.