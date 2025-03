Compie 81 anni e chiama i carabinieri perché si sente sola, gli agenti le organizzano una festa improvvisata

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un’anziana di 81 anni ha ricevuto una visita speciale nel giorno del suo compleanno. I Carabinieri della Stazione di Calderara di Reno hanno risposto alla sua richiesta di compagnia, portando un po’ di gioia nella sua giornata.

Un gesto di solidarietà

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, verso le ore 18, la Centrale Operativa dei CC di Bologna ha ricevuto una chiamata da una donna anziana che si sentiva sola. La signora ha chiesto un po’ di compagnia proprio nel giorno del suo 81° compleanno. Mentre l’operatore telefonico la tranquillizzava, una pattuglia della Stazione di Calderara di Reno si è recata presso la sua abitazione.

Un compleanno speciale

La donna, vedendo i militari alla porta, li ha accolti con immensa gioia. I Carabinieri hanno trascorso del tempo con lei, ascoltandola e rassicurandola. Prima di andare via, le hanno regalato una torta come segno di affetto e vicinanza, per farle capire che non era affatto sola.

Un ricordo indelebile

L’anziana ha ringraziato affettuosamente i Carabinieri per il loro amorevole gesto e ha voluto immortalare il momento con una foto in compagnia dei due militari. Un gesto semplice, ma significativo, che ha reso la giornata meno triste per la signora.

