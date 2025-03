Truffa del finto carabiniere a Lucca, coinvolto anche un minorenne: raggirata anziana di 93 anni

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due individui sono stati fermati a Lucca per aver truffato un’anziana signora con la tecnica del finto incidente. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato dopo una segnalazione della figlia della vittima.

Il piano ingegnoso

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’uomo, insieme a un complice minorenne, ha messo in atto una truffa ai danni di una signora di 93 anni residente a Maggiano. Fingendosi un maresciallo dei Carabinieri, ha convinto la donna che suo figlio fosse coinvolto in un incidente stradale e che per evitare il carcere fosse necessario consegnare 4.000 euro a un delegato. Il giovane complice si è presentato a casa della signora, raccogliendo 500 euro e vari gioielli.

La fuga e l’arresto

Dopo aver raccolto la refurtiva, i due si sono allontanati su un taxi verso la stazione di Lucca. Grazie alla prontezza della figlia della vittima, gli operatori della Squadra Mobile, già a conoscenza del modus operandi, li hanno intercettati. I due, diretti a Napoli, sono stati riconosciuti e fermati per un controllo. Durante la perquisizione, la refurtiva è stata trovata addosso al maggiorenne e restituita alla vittima.

Conseguenze legali

Il sospettato maggiorenne è stato arrestato in flagranza e condotto presso la casa circondariale di Lucca. Il minore, invece, è stato denunciato a piede libero e collocato temporaneamente presso una struttura per minori, in attesa dell’affidamento ai genitori.

Fonte foto: IPA