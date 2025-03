Mina compie 85 anni, gli auguri da Tony Renis e Vasco Rossi a Gianni Morandi: "Ero innamorato"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Tanti auguri a Mina che compie 85 anni. Il mondo della musica omaggia l’artista, da tempo lontana dalle scene. Festeggerà il compleanno, come è solita fare, con la propria famiglia, a Lugano, dove dimora da anni nella riservatezza più assoluta. Nonostante la cantante non appare in pubblico dall’ultimo concerto dal vivo tenuto il 23 agosto 1978, nessuno si è scordato di lei.

Mina, gli auguri dei fan e della figlia Benedetta: “Sei la mia numero uno”

Sui profili social ufficiali della cantante è stato pubblicato un video in cui l’artista canta il brano “Come hai fatto”. Tantissimi i fan che si sono precipitati sotto al post affermando che Mina “è la più grande”, “è immensa” ed è una “leggenda”

Omaggio anche da parte della figlia Benedetta Mazzini: “25 Marzo. Buon Compleanno alla N.1 La mia N.1. La mia vita. La mia Mamma”.

Gli omaggi di Vasco Rossi, Francesco Gabbani e Morandi

Tanti anche gli artisti che hanno dedicato un pensiero alla ‘Tigre di Cremona‘. “Auguri Mina”, ha scritto Vasco Rossi in una storia Instagram.

Francesco Gabbani l’ha ricordata sul palco durante il suo ultimo concerto andato in scena nelle scorse ore: “Auguri Mina, di cuore. Grazie per la tua voce, la tua arte e le emozioni senza tempo”.

Gianni Morandi, tramite i suoi social, ha raccontato di quando incontrò per la prima volta la cantante: “La prima volta che incontrai Mina, avevo da poco compiuto 15 anni e cantavo con il complesso della mia maestra di canto, Alda Scaglioni. Era il primo maggio del 1960 e Mina era ospite d’onore in una serata da ballo, a Sorbolo, al dancing “La Capinera””.

“Era accompagnata dal suo pianista Toni De Vita – ha proseguito Morandi -. Io ero innamorato di lei come tutti gli italiani. Aveva già inciso e portato al successo, sia TINTARELLA DI LUNA che IL CIELO IN UNA STANZA”.

“Ero timido, penso di averle rivolto al massimo due parole… In quel momento non immaginavo lontanamente che, dopo qualche anno, l’avrei conosciuta e addirittura avrei perfino cantato con lei!”, ha concluso il bolognese.

Dolcissimo anche l'”Happy Birthday to You” cantato da Tony Renis al pianoforte.

Mina e il ritiro, dove vive oggi la cantante

Mina, grazie agli oltre 150 milioni di dischi venduti in tutto il mondo è, assieme all’amico Adriano Celentano, l’artista italiano dal maggior successo commerciale e, in assoluto, l’artista femminile italiana con il maggior numero di vendite.

Oltre ad essere un’icona musicale, è stata anche un’icona televisiva. Poi il ritiro dalle scene improvviso nel 1978. Soltanto nel 2001 si è fatta immortalare negli studi di registrazione della Pdu, la sua etichetta discografica, a Lugano.

Nella città svizzera vive da oltre 50 anni insieme ai figli Massimiliano Pani, nato dalla relazione con l’attore Corrado Pani, e Benedetta Mazzini, avuta dal giornalista Virgilio Crocco, deceduto in un incidente d’auto a 32 anni.