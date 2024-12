Gianni Morandi compie 80 anni, Ignazio La Russa interrompe la seduta al Senato per fare gli auguri: il video

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Gianni Morandi, che in realtà si chiama Gian Luigi, mercoledì 11 dicembre compie 80 anni. Il cantautore italiano è da sempre soprannominato l’eterno ragazzo, decisamente calzante se si pensa che ha debuttato giovanissimo, a soli 13 anni. Nel giorno del suo compleanno, anche la politica ha voluto tributargli un omaggio. Prima Matteo Lepore, sindaco di Bologna, città di Morandi. Poi Ignazio La Russa, presidente del Senato, che ha chiamato l’applauso dell’Aula di Palazzo Madama.

Gli auguri a Gianni Morandi di Ignazio La Russa al Senato

Durante una seduta dedicata al ddl Lavoro collegato alla Manovra, il presidente del Senato Ignazio La Russa ha preso la parola per omaggiare Gianni Morandi.

Ecco cosa ha detto la seconda carica dello Stato, direttamente da Palazzo Madama: “A nome di tutto il Senato volevo fare gli auguri a un esponente della nostra musica italiana, che abbiamo ricevuto due anni fa qui, in occasione del 75° anniversario della prima seduta del Senato. Compie oggi 80 anni Gianni Morandi, gli facciamo tanti auguri”. Subito dopo, l’applauso di tutti i senatori.

Fonte foto: ANSA Ignazio La Russa, presidente del Senato, e Gianni Morandi

Il messaggio di Matteo Lepore, sindaco di Bologna, per il compleanno di Gianni Morandi

Prima di Ignazio La Russa era stato il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, a rivolgere un pensiero al cantautore.

Su Facebook, infatti, il primo cittadini ha scritto: “Tanti auguri di buon compleanno, Gianni. Ti vogliamo davvero bene. Tra le mie prime scelte da sindaco ci fu il Nettuno d’oro per questo grande artista e ne vado orgoglioso”.

Il post di Gianni Morandi per i suoi 80 anni

Gianni Morandi, per festeggiare i suoi 80 anni, ha pubblicato un messaggio sui social subito dopo la mezzanotte: “Quanta strada abbiamo fatto…”.

Poche parole, accompagnate da una foto in cui lo si vede ragazzino, con in mano un microfono, in una delle sue primissime esibizioni.

Immediati gli auguri, tra i commenti, di Jovanotti, Samuele Bersani, Amadeus, Carlo Conti, Elisa, Nicola Savino, Caterina Balivo, Roberta Capua, Tiberio Timperi e tantissimi altri.

Quando esce L’Attrazione, il nuovo disco di Gianni Morandi

Ma i festeggiamenti non si fermano al post.

Venerdì 13 dicembre, infatti, uscirà il nuovo disco di Gianni Morandi, L’Attrazione, a distanza di un mese dal primo singolo estratto e title track scritto e composto dall’amico e compagno di avventure Jovanotti.

Oltre alla ormai celebre FATTI riMANDARE DALLA MAMMA A PRENDERE IL LATTE feat. Sangiovanni, il disco contiene una nuova versione di C’era un ragazzo che come me in collaborazione con Alessandra Amoroso, ARIETE, Bresh, Gaia, Gigi D’Alessio, J-AX, Jovanotti, Marco Morandi, NASKA, Noemi, Paola & Chiara, Tommaso Paradiso e Tredici Pietro.

Inoltre, c’è pure un adattamento di Banane e lamponi feat. Annalisa.