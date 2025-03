Bobby Solo svenuto durante il concerto a Pordenone, il motivo del malore: "Venivo da 10 giorni di antibiotici"

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Malore per Bobby Solo durante il concerto del 20 marzo a Pordenone. Secondo quanto riportato dallo stesso artista, che ha successivamente rassicurato i fan con un video condiviso suoi social, l’episodio sarebbe stato causato da un calo glicemico. Il cantante, infatti, aveva appena concluso un ciclo di antibiotici e aveva affrontato un prolungato digiuno prima del concerto.

Bobby Solo: malore al concerto a Pordenone

Momenti di apprensione per i fan di Bobby Solo presenti al concerto al Capitol di Pordenone il 20 marzo per la serata organizzata per celebrare il suo 80esimo compleanno.

Il cantante è stato costretto a interrompere l’esibizione a causa di un malore. Soccorso immediatamente, dopo pochi minuti ha espresso la volontà di portare a termine la scaletta prevista.

Fonte foto: IPA

Bobby Solo in un recente scatto

Tuttavia, nonostante le sue condizioni fossero stabili, si è deciso di interrompere il concerto per permettergli di riprendersi.

Lo stesso cantante ha poi confermato che il malore era probabilmente dovuto a un calo di pressione.

Come sta il cantante

In un recente video pubblicato sui suoi profili social ufficiali, Bobby Solo ha voluto rassicurare il pubblico.

L’artista ha spiegato di essere svenuto a causa di un semplice calo di pressione, aggravato dall’assunzione di antibiotici.

“Venivo da dieci giorni di antibiotici per l’influenza e poi, prima di fare il concerto, per un giorno e mezzo non ho mangiato e non avevo fame”, ha spiegato l’artista, che ha anche affermato di essere svenuto a causa dell’ipoglicemia.

“Ho sentito un sudore freddo e sono svenuto”, ha raccontato.

Nel video condiviso con i fan, il cantante appare in ottima forma.

La reazione dei fan: il sostegno sui social

I fan hanno immediatamente supportato con diversi commenti il video condiviso sui social da Bobby Solo per rassicurarli dopo il malore al concerto a Pordenone.

“Bobby, stai attento mi raccomando. L’influenza è tremenda! Auguroni per il tuo compleanno. Mi raccomando, mangia eh?”, ha scritto un’utente.

A cui si aggiungono numerosi messaggi di incoraggiamento, tra cui diversi “Forza Bobby”, con auguri di pronta guarigione.