Bugo conferma il ritiro dalla musica con l'ultimo concerto: la frase su Morgan e perché ha deciso di smettere

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Bugo si ritira. Cristian Bugatti ha deciso di dire addio alla musica, niente più dischi e concerti. “Ai miei figli dirò: ‘ero Bugo, è stata una figata'”, ha detto il cantautore, che chiuderà la carriera con un ultimo concerto si terrà a Milano il prossimo primo aprile (non è uno scherzo).

Bugo conferma il ritiro dalla musica

In una intervista al Corriere della Sera Bugo ha confermato il suo ritiro dalla scena musicale: “Preferisco anticipare la morte artistica scegliendo io il momento”.

“Se si è spenta, come è capitato a me, la cellula creativa non si può riaccendere. Si tratta di essere onesti con se stessi e con il pubblico”, ha spiegato il cantautore, 52 anni ad agosto.

Fonte foto: ANSA Bugo al Festival di Sanremo 2021

L’ultimo concerto a Milano

Cristian Bugatti, questo il suo vero nome, dirà addio alla musica con un ultimo concerto che andrà in scena all’Alcatraz di Milano il primo aprile.

La data, e la presenza di Lundini al suo posto durante la conferenza stampa di annuncio dell’evento, avevano fatto pensare a diversi a una presa in giro.

Ma è tutto vero, come conferma lui stesso: “Qualche dubbio l’ho fatto venire, ma non è uno scherzo. Quando ho deciso di annunciare il ritiro l’ho voluto rendere particolare, non volevo una cosa triste ma una festa“.

Perché ha deciso di smettere

Cristian Bugatti ha spiegato che pensava da tempo al suo ritiro, per motivi essenzialmente artistici.

“Ho iniziato a rendermene conto nel 2018: mi mancava qualcosa quando componevo. Io che sembravo un artista diverso ad ogni disco, sentivo di ripetermi. La monotonia è stato il segnale”.

“Da lì è iniziata la preparazione – ha raccontato – mi sono detto che prima avrei voluto fare Sanremo: ne ho fatti due ed è andata bene”.

Poi che “volevo fare un ultimo disco senza dire che lo fosse per non fare sensazionalismo, ed è uscito lo scorso anno. A settembre ho iniziato a pensare all’ultimo concerto per salutare tutti, col sorriso”.

Alla domanda su cosa farà dal 2 aprile, Bugo ha detto che non lo sa ancora: “Devo gettare le basi per il futuro. Sono ancora giovane”.

Sanremo e Morgan

Infine, un passaggio sul Sanremo 2020 e la squalifica con Morgan. “Sono sempre stato sereno nelle mie scelte e lo vedo nel modo in cui sono stato accolto dal pubblico. Non ho mai dato troppo peso alle cose che non riguardano me”, ha detto parlando di quell’episodio.

“Non riesco a ragionare su situazioni che sono frutto di un momento non voluto da me. Non l’ho mai preso in considerazione e non ci ho scherzato sopra”, ha aggiunto.

“Penso solo all’energia e all’entusiasmo che mi dà questa festa. Quello che mi riporta a momenti più complicati non mi interessa. Dico solo che i momenti difficili ti formano”.