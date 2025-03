Samuele Bersani ha avuto un tumore ai polmoni, il racconto durante il concerto: "Sono arrivati in tempo"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Mesi fa aveva dovuto rimandare il suo tour per motivi di salute. Ora Samuele Bersani ha rivelato di avere avuto un tumore ai polmoni. Lo ha fatto davanti al suo pubblico dal palco del Teatro degli Arcimboldi a Milano. Il cantautore ha parlato di quel che gli è accaduto nella speranza di essere d’aiuto a quelli che vivono una situazione simile, sottolineando l’importanza della prevenzione.

Samuele Bersani ha avuto un tumore ai polmoni

“Ho avuto un tumore ai polmoni al primo stadio”. Con queste parole riportate da Ansa Samuele Bersani ha rivelato quanto gli è accaduto parlando dal palco del Teatro degli Arcimboldi di Milano il 20 marzo.

Problemi di salute che lo scorso novembre lo avevano indotto a rinviare le ultime date del suo tour nei teatri, ora ripartito.

“Primo stadio vuol dire che ci sono arrivati in tempo, primo stadio vuol dire che per fortuna non ho dovuto fare né chemio né radio”, ha raccontato il cantautore.

“Però mi sono dovuto far togliere un lobo, un pezzettino di polmone, che per il mio mestiere non è che sia proprio il massimo”.

Il racconto durante il concerto a teatro

“Sono molto riservato e siccome non ho fatto interviste con nessuno su questo argomento, ho preferito aspettare che arrivassero i concerti per raccontarlo direttamente”, ha spiegato Samuele Bersani dal palco degli Arcimboldi.

Bersani ha parlato di quanto gli è accaduto anche nella speranza di “essere un po’ d’aiuto a quelli che o vivono un periodo analogo o hanno paura di farsi un esame di prevenzione”.

Il cantautore ha sottolineato l’importanza della prevenzione: “La lezione che ho imparato, e che voglio trasmettere, è che si può fare tutto, ma bisogna andare senza avere la paura di quello che può succedere”.

“Perché poi siamo molto più forti di quello che crediamo – ha continuato – e io sono una testimonianza proprio di riuscita. Non solo io, ci sono stati altri prima di me che sono incappati in questa problematica. E mi hanno dato anche la forza. Ecco, perché ci si dà la forza tra di noi quando capitano queste cose”.

Parole che sono state accolte da un lunghissimo applauso del pubblico.

Bersani: “L’autotune a Sanremo no”

Durante il concerto Samuele Bersani ha parlato anche di altro, lanciando anche qualche critica alle dinamiche della scena musicale attuale.

Oggi “prima sei influencer, poi provi a fare un pezzo con l’autotune e poi diventi cantante”, ha detto dal palco.

“Qui non usiamo l’autotune, né io né voi”, ha detto al pubblico. “Va bene tutto, ma l’autotune a Sanremo no“.

“Io e quelli della mia generazione, Fabi, Silvestri, Consoli, abbiamo avuto la fortuna incredibile di poterci esprimere in quegli anni lì in cui c’era la gavetta che precedeva il disco”.