Samuele Bersani si ferma per motivi di salute, l'annuncio del cantante: "Non è semplice ciò che sto per dirvi"

Samuele Bersani si ferma per motivi di salute. Il cantante bolognese ha annunciato lo stop a pochi giorni dall’inizio del suo tour nei teatri. Lo ha fatto con un messaggio accorato sui propri canali social: “Ho scoperto da pochissimi giorni di avere un problema di salute che mi obbliga a fermarmi”, dice, promettendo di dare presto sue notizie ai fan.

Samuele Bersani è costretto a mettere in pausa la sua attività da cantautore. Il bolognese, 54 anni, ha annunciato la sua decisione, causata da motivi di salute, attraverso i suoi canali ufficiali.

Tra novembre e dicembre avrebbe dovuto esibirsi in diversi teatri, a partire da Milano, dove avrebbe dovuto essere il 9 novembre. I suoi concerti sono stati posticipati alla prossima primavera.

“Non è semplice scrivere quello che sto per dirvi, ma la vita stessa è imprevedibile e certe cose, è vero, accadono da un momento all’altro”. Comincia così il messaggio del cantante rivolto ai suoi tanti fan.

Bersani rivela di aver scoperto da poco questo problema di salute – che non specifica – e che lo obbliga a fermarsi. “Devo stare a riposo forzato per un po’ di tempo, lontano dai palchi”, dice, confessando tutta la sua amarezza.

Il cantante non esplicita la natura della sua condizione ma ribadisce che ne parlerà “appena possibile, dando risposte che oggi non avrei, alle domande che giustamente mi farete”. Infine sottolinea come il suo problema non riguardi la voce e promette di tornare presto, contando sull’affetto di quanti lo seguono.

Bersani e i cantanti che devono fermarsi

Il tour “Samuele Bersani & Orchestra 2024” era in programma per i mesi di novembre e dicembre ed era già sold out in molte date.

I concerti sono stati posticipati alla prossima primavera: Bersani si esibirà a Parma il 12 marzo, a Milano il 20 e poi continuerà toccando le città di Trieste, Padova, Roma, Brescia, Bologna, Catania, Torino e Montecatini Terme.

Vincitore di cinque Targhe del Club Tenco e di due Premi della critica “Mia Martini”, Samuele Bersani è tra i cantautori più apprezzati del panorama musicale italiano. Già in passato aveva avuto problemi di salute e aveva rivelato di soffrire di un disturbo all’orecchio che prende il nome di ipoacusia. Il suo stop necessario ai concerti arriva a soli pochi giorni da altri annunci simili fatti da Piero Pelù, Angelina Mango e Alfa, i quali hanno comunicato ai propri fan di doversi fermare per un po’ per problemi fisici o di altra natura.