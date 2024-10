Piero Pelù costretto a rinviare il tour nei club, l'annuncio del cantante sui problemi di salute

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Piero Pelù ha annunciato il rinvio dei concerti previsti fino a fine anno a causa di problemi di salute legati agli acufeni. Il cantante ha spiegato la situazione attraverso un messaggio su Instagram, sottolineando il suo impegno a riprendersi e la sua determinazione a tornare sul palco. Nel 2023, Pelù aveva già dovuto fermarsi per problemi simili, che si erano acuiti a causa di uno shock acustico subito in studio. Le date del “Deserti tour”, originariamente programmate tra novembre e dicembre, sono state posticipate per la primavera 2025.

Piero Pelù si ferma: concerti rinviati, cosa è successo

“Pare che ci risiamo. Gli otorini mi hanno visitato e mi hanno imposto il riposo forzato: il mio duello con i fot**ti acufeni continua, ma voi sapete che io ho la pellaccia e la testaccia dura e non mi arrendo mai”. Così Piero Pelù ha annunciato ai suoi fai su Instagram la necessità di osservare uno stop forzato dai concerti, a causa dei suoi problemi di salute.

“Ringrazio tutti voi che avete già comprato i biglietti per l’amore che mi trasmettete ogni volta” ha aggiunto il cantante. “La festa nei club è solo rimandata ad aprile/maggio ’25 e preparatevi che sarà più potente che mai!”.

Piero Pelù ha già sofferto in passato per degli acufeni che lo hanno costretto a uno stop dai concerti

Le nuove date dei concerti di Piero Pelù

Il “Deserti Tour” di Piero Pelù è stato rinviato quindi al 2025, e il nuovo calendario prevede diverse date in città italiane. Si inizia il 14 aprile a Milano, presso i Magazzini Generali, per poi proseguire a Padova il 23 aprile all’Hall.

Roma ospiterà il concerto il 29 aprile al Largo Venue, seguito da Napoli il 2 maggio alla Casa della Musica. Il tour toccherà anche Modugno (Bari) il 4 maggio al Demodè Club, Torino l’8 maggio all’Hiroshima Mon Amour, Bologna l’11 maggio all’Estragon Club, e infine Firenze il 16 maggio al Viper Theatre.

I precedenti problemi di salute

Non è la prima volta che Piero Pelù si trova costretto a doversi fermare, rinunciando ad alcuni concerti per questioni di salute. Già fine giugno 2023 il rocker aveva dovuto rinviare il suo tour a causa di un incidente simile, che aveva richiesto un periodo di riposo.

Il problema era emerso durante una registrazione in studio a Milano: in quell’occasione, un forte shock acustico subito dalle cuffie aveva aggravato i suoi acufeni, un disturbo di cui soffriva già da tempo.

Cosa sono gli acufeni di cui soffre Piero Pelù

L’acufene, o tinnito, è un disturbo uditivo in cui una persona sente rumori fastidiosi come fischi o ronzii, che possono influenzare la vita quotidiana. Non si tratta di una malattia, ma può essere causato da vari fattori, come danni all’orecchio, infezioni, stress, o esposizione a suoni forti.

Se c’è una causa identificabile, esistono trattamenti che possono aiutare; altrimenti, si può ricorrere alla terapia psicologica. Tuttavia, non esistono ancora farmaci specifici per curare questo disturbo.

Il forfait di Angelina Mango

Solo un paio di giorni prima, anche Angelina Mango ha annunciato l’annullamento di tutte le date del suo tour in Italia e in Europa a causa di problemi di salute.

In un post su Instagram, la cantante ha espresso il suo dispiacere, rivelando che, nonostante le buone intenzioni, ha dovuto posticipare le date a causa di un problema alla voce non ancora risolto. L’ufficio stampa ha confermato quindi la cancellazione e fornito informazioni su come ottenere il rimborso dei biglietti, considerando che non ci sarà a breve una riprogrammazione dei live.