Angelina Mango cancella i tour in Italia e in Europa per problemi di salute: "Devo fermarmi"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Tour cancellato. Angelina Mango ha annullato il suo tour italiano ed europeo, annunciando la notizia con un post sui propri profili social. Problemi di salute per la vincitrice di Sanremo 2024: “Devo fermarmi.”

Angelina Mango annulla il tour

Angelina Mango ha annunciato con un post sul proprio profilo Instagram che annullerà tutte le date del suo tour in Italia e in Europa a causa di alcuni problemi di salute.

“Ho cominciato questo tour con le migliori intenzioni. Ero felicissima di tornare a suonare dal vivo con voi e i concerti di Roma e Napoli mi hanno riempito il cuore. Gli ultimi giorni sono stata costretta a posticipare le prossime date per via della mia voce, che non sono ancora riuscita a recuperare” ha scritto la cantante vincitrice di Sanremo 2024.

Fonte foto: ANSA L’esibizione di Angelina Mango all’Eurovision Song Contest 2024

Il post è stato seguito da un comunicato ufficiale dell’ufficio stampa della giovanissima cantante che ha confermato l’annullamento di tutte le date, sia in Italia che in Europa, almeno per il momento, e spiegato come ottenere il rimborso dei biglietti.

Come ottenere il rimborso dei biglietti

Il comunicato dell’ufficio stampa di Angelina Mango che annuncia la cancellazione del tour della cantante, comunica anche che per il rimborso bisognerà seguire le indicazioni sul sito della piattaforma che si occupava della vendita dei biglietti, Live Nation.

“Se il tuo show è stato cancellato, avrai diritto al rimborso pari al valore del tuo acquisto. Il rimborso comprende il prezzo del biglietto e il diritto di prevendita. Sono esclusi costi di servizio delle biglietterie e eventuali costi aggiuntivi, come quello della spedizione” spiega la pagina dedicata ai rimborsi del sito di Live Nation.

“Per ogni show cancellato è stata fissata all’atto dell’annuncio della cancellazione una data entro la quale è possibile chiedere il rimborso, assicurati di rispettarla” specifica poi la piattaforma.

I primi concerti rimandati a ottobre

I problemi di salute di Angelina Mango erano emersi già il 15 ottobre, quando aveva annunciato che avrebbe rimandato i concerti a Molfetta e a Napoli. Allora si era parlato di una rinofaringite acuta, una lieve infiammazione delle vie respiratorie dovuta spesso a un comune raffreddore.

“Sono mortificata per questa decisione che ho dovuto prendere. Per fortuna oggi ho deciso che non è il momento di essere testarda e di ascoltare il mio team. Torno a casa, mi riprendo la mia voce, e torniamo sul palco più carichi di prima” aveva dichiarato la cantante.