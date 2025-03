Eddie Jordan morto per un tumore a vescica, prostata, colonna vertebrale e bacino: lutto in Formula 1

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Eddie Jordan, l’istrionico fondatore dell’omonima scuderia di Formula 1, oggi conosciuta come Aston Martin, è morto per un tumore alla vescica e alla prostata, che si era diffuso fino alla colonna vertebrale e al bacino. Il manager è deceduto alla soglia dei 77 anni a Città del Capo in Sud Africa.

Cosa si sa sulla morte di Eddie Jordan

Eddie Jordan è morto a Città del Capo, in Sud Africa, per le conseguenze di un tumore alla vescica e alla prostata, poi diffusosi anche alla colonna vertebrale e al bacino.

Il manager irlandese, che il 30 marzo avrebbe compiuto 77 anni, aveva reso noto di soffrire di un cancro lo scorso anno.

Rddie Jordan assieme al pilota italiano Jarno Trulli, in una fotografia risalente al 2000.

Chi era Eddie Jordan

Eddie Jordan, che vanta un passato da pilota, è stato il fondatore dell’omonima scuderia di Formula 1, oggi conosciuta col nome di Aston Martin.

Inizialmente, la Eddie Jordan Racing competeva nel campionato irlandese di Formula 3. Il grande salto in Formula 1, con la Jordan Grand Prix (di cui Eddie Jordan è stato patron e manager fino al 2005), è arrivato nel 1991.

Nel corso della sua carriera da manager ha scoperto e fatto esordire grandi piloti, tra cui anche Michael Schumacher. Per la sua scuderia hanno corso – tra gli altri – Rubens Barrichello, Martin Brundle, Damon Hill, Jarno Trulli, Giancarlo Fisichella e Jean Alesi.

Molto amato nel paddock, anche per il suo ruolo di intervistatore, cerimoniere sul podio e opinionista, Eddie Jordan aveva un podcast, intitolato ‘Formula For Success‘, a cui non aveva rinunciato neanche dopo la scoperta della malattia. Nel podcast era affiancato dal suo amico ed ex pilota David Coulthard.

Il ricordo di Eddie Jordan nelle parole di Stefano Domenicali

Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato del Formula One Group, ha ricordato così Eddie Jordan sulla pagina Facebook ufficiale della F1:

“Siamo profondamente dispiaciuti per l’improvvisa perdita di Eddie Jordan. Con la sua inesauribile energia ha sempre saputo far sorridere le persone, restando sempre genuino e brillante. Eddie è stato un protagonista di un’era della F1 e ci mancherà profondamente. In questo momento di dolore, i miei pensieri e quelli di tutta la famiglia di Formula 1 vanno alla sua famiglia e ai suoi cari”.