Adozione di bambini aperta ai single: la sentenza della Corte Costituzionale sui minori stranieri

D’ora in poi in Italia i single e le single potranno accedere alle procedure che permettono di adottare i minori stranieri. Con una storica sentenza la Corte Costituzionale ha infatti dichiarato incostituzionale una parte della legge numero 184 del 1983 che vietava alle persone singole l’adozione di bambini all’estero. I Pro Vita si scagliano contro la Consulta.

Adozione di bambini all’estero aperta ai single

Con una sentenza depositata oggi, 21 marzo 2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale la norma che escludeva i single e le single dalla possibilità di adottare un bambino straniero residente all’estero.

Finora infatti potevano accedere alla procedura per richiedere l’adozione di bambini stranieri soltanto le coppie sposate da almeno tre anni.

Adesso anche le single e i single potranno richiedere l’adozione di bimbi stranieri dall’Italia.

Il pronunciamento della Corte non riguarda le adozioni in Italia, che restano vietate per i single tranne che in casi eccezionali.

La sentenza della Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’articolo 29-bis, comma 1, della legge 184 del 1983, nella parte in cui non include le persone singole tra coloro che possono adottare un minore straniero residente all’estero.

Secondo la Consulta quel passaggio è in contrasto con gli articoli 2 e 117 della Costituzione, in quanto limitava eccessivamente l’interesse dell’aspirante genitore.

La sentenza riguarda il caso di una donna fiorentina che nel febbraio 2019 aveva presentato al Tribunale per i minorenni di Firenze dichiarazione di disponibilità ad adottare un minore straniero.

Il Tribunale aveva rilevato che la sua richiesta violava quella norma della legge 184 del 1983 e aveva chiesto alla Corte costituzionale di valutare se fosse incostituzionale.

Ora è arrivata la sentenza: il divieto di adozione all’estero per i single viola i loro diritti fondamentali.

Le motivazioni della sentenza

Secondo la Corte quella norma “comprimeva in modo sproporzionato l’interesse dell’aspirante genitore a rendersi disponibile rispetto a un istituto, qual è l’adozione, ispirato a un principio di solidarietà sociale a tutela del minore”.

La Consulta, guidata dal nuovo presidente Giovanni Amoroso, spiega che “l’aprioristica esclusione delle persone singole dalla genitorialità adottiva non è un mezzo idoneo a garantire al minore un ambiente stabile e armonioso“.

Perché i single in linea di principio sono idonei a educare e mantenere bambini in stato di abbandono residenti all’estero.

L’interesse dei minori resta comunque la priorità, sottolinea la Consulta, e spetta al giudice valutare in concreto l’idoneità dell’aspirante genitore.

La Presidenza del Consiglio, tramite l’Avvocatura dello Stato, si era opposta alla richiesta di aprire ai single l’adozione internazionale.

Questo perché una sentenza del genere (qui il testo) costituisce un precedente importante che molto probabilmente verrà usato per chiedere l’apertura ai single anche delle adozioni in Italia.

I Pro Vita contro la Consulta

Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita & Famiglia, si scaglia contro la sentenza della Consulta perché “rischia seriamente di alimentare l’idea di un diritto al figlio per tutti, una aberrazione giuridica da scongiurare in ogni modo”.

E ggiunge: “Al netto dei controlli di idoneità in capo ai Tribunali, la famiglia formata da un padre e una madre resta, sempre e comunque, il miglior contesto possibile per l’accoglienza di un bimbo che si trova in stato adottivo per aver perso il papà e la mamma e che, dunque, ha il diritto di ritrovare un papà e una mamma. La legge italiana sulle adozioni sia nazionali che internazionali deve quindi continuare a privilegiare, nel superiore interesse del minore, le domande di adozione da parte di coppie sposate“.