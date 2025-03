Muore dopo un intervento di liposuzione: Simonetta Kalfus aveva 62 anni, la figlia aveva denunciato i medici

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Una donna di 62 anni è morta dopo essersi sottoposta a un intervento di liposuzione. Simonetta Kalfus, questo il nome della vittima, era ricoverata in coma vegetativo da qualche giorno a Ostia, Roma, in seguito ad alcune complicazioni sorte dopo l’operazione di chirurgia estetica. La figlia della donna ha presentato una denuncia nei confronti dei medici.

Una donna di 62 anni, Simonetta Kalfus, è morta all’ospedale Grassi di Ostia: qualche giorno prima si era sottoposta a un’operazione di liposuzione che era stata eseguita in un ambulatorio privato di Roma.

A seguito di alcune complicazioni, era stata ricoverata il 14 marzo ed era quindi entrata in coma vegetativo. Il suo decesso è avvenuto nel pomeriggio del 18 marzo.

Autopsia e indagini: cos’è successo alla 62enne

È stata disposta l’autopsia sulla sua salma – che è stata trasferita al Policlinico Tor Vergata – per accertare le cause della sua morte e chiarire eventuali responsabilità mediche, negligenze o errori durante l’intervento o nella gestione post-operatoria della paziente.

Sono scattate subito anche le indagini volte a capire cosa sia successo.

Sul caso indagano i carabinieri di Ardea che si sono messi all’opera dopo la denuncia-querela presentata dalla figlia della donna, un giorno prima che la madre morisse, contro i medici che avevano eseguito l’intervento.

Chi era Simonetta Kalfus

Simonetta Kalfus era una pensionata di Pomezia, sul litorale romano. Si era sottoposta lo scorso 6 marzo a una liposuzione a cosce e glutei. Dal giorno successivo aveva accusato forti dolori: le sue condizioni avevano spaventato i familiari che l’avevano così portata al pronto soccorso.

Qui era entrata in coma vegetativo dal quale però non si è più svegliata. Sui social sono diverse le persone che la conoscevano e le volevano bene che hanno espresso il loro cordoglio, vicinanza alla figlia e hanno voluto ricordarla con belle parole. “Era una donna splendida, una persona speciale, straordinaria, sempre col sorriso”, scrive un’amica. “Un paio di settimane fa mi ha raccontato cosa doveva fare, spero non sia successo per quello. Non ci posso credere, l’ho mandata a quel paese e le ho detto ritorna per farmi vedere come è andata”, racconta un’altra amica sui social.

Il suo caso ricorda quello che aveva portato alla morte di Margaret Spada, 22enne siciliana che aveva perso la vita il 7 novembre pochi giorni dopo un intervento di rinoplastica al quale si era sottoposta nello studio dei due chirurghi Marco e Marco Antonio Procopio, ora indagati per omicidio colposo.