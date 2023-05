Il pilota di Formula 1 Yuki Tsunoda spala il fango a Faenza: il video della stella dell'Alpha Tauri che aiuta

Agli angeli del fango si aggiungono anche gli sportivi. Lo ha dimostrato Yuki Tsunoda, campione di Formula 1 della scuderia dell’Alpha Tauri che a Faenza ha deciso di partecipare in prima linea alle operazioni di recupero dei danni dell’alluvione che sta dilaniando l’Emilia Romagna. Il pilota ha testimoniato la sua esperienza sui social.

Yuki Tsunoda ha scelto di aiutare i soccorsi dopo la cancellazione della gara di Imola.

Sceso in piazza a Faenza, si è unito ai residenti per ripulire le strade dai detriti e dal fango. Un gesto nobile che è stato immortalato e le cui immagini stanno facendo il giro dei social.

After a horrible night the town is heavily impacted: dust, mud, and the smell of gasoline everywhere. Currently people are struggling to find food and especially places to stay,after many have been evacuated from their own homes. Please, anything you can do to help is appreciated pic.twitter.com/NQw72LeCLy

— 角田裕毅/Yuki Tsunoda (@yukitsunoda07) May 17, 2023