Francesca Pascale insiste su Daniela Santanchè e le presunte borse false: "Avrò i miei testimoni"

Francesca Pascale torna ad affrontare la questione delle presunte borse false regalate da Daniela Santanché. L’ex compagna di Silvio Berlusconi non arretra e anzi si dice disposta ad andare fino in fondo: “Spero che questa storia non finisca in tribunale, ma nel caso avrò i miei testimoni“, ha detto. La Pascale ha poi definito la vicenda “volgare e imbarazzante”.

Le borse di Hermès

Francesca Pascale è stata intervistata da Piero Chiambretti a Fin che la barca va su Rai 3. Il conduttore si è presentato con una borsa di Hermès tra le mani, chiedendo scherzosamente alla Pascale se fosse in gradi di riconoscerla come originale oppure no.

“Ormai mi sono fatta una cultura, una giornalista mi ha anche dato delle indicazioni su come riconoscerle”, ha scherzato a sua volta la Pascale. Poi, rispondendo alle domande di Chiambretti, ha chiarito che le borse regalate da Daniela Santanché erano due.

Francesca Pascale

“Adesso ci rido su ma fu un momento brutto, ci rimasi malissimo”, ha detto in riferimento al momento in cui si accorse che una delle borse non era autentica. Avvenne in via Montenapoleone a Milano, quando entrò in un negozio con l’intento di far riparare la borsa e si sentì rispondere dal commesso che la borsa non era originale.

La denuncia di Daniela Santanché

Francesca Pascale ha risposto anche alla denuncia di Daniela Santanchè: “Siccome mi ha denunciata, o almeno così dice”, ho delegato tutto ai miei legali.

L’auspicio della Pascale, comunque, è che la vicenda non finisca in tribunale. Ma, ha aggiunto, “se dovesse accadere ci difenderemo”.

Pascale: “Avrò i miei testimoni”

La Pascale dunque non si tira indietro, anzi va avanti sicura della sua posizione e senza il timore di affrontare le conseguenze della vicenda. “Avrò i miei testimoni“, ha detto in riferimento all’ipotesi di finire in tribunale.

L’ex compagna di Silvio Berlusconi, comunque, ha definito questa storia “volgare e imbarazzante”, soprattutto considerando i tempi che stiamo vivendo. “Spero che finisca tutto, perché parlare di borse visto il periodo in cui siamo…”, ha sottolineato.

Pascale contro Santanchè

La Pascale poi non ha risparmiato un’ulteriore frecciata alla Santanché: “Mi dispiace che sia più triste per le borse che per il resto che le è successo”, ha osservato.

Il 25 febbraio, infatti, la ministra del Turismo ha ricevuto una mozione di sfiducia, poi respinta dalla Camera, presentata dal Movimento Cinque Stelle (e sottoscritta dal Partito democratico e da Alleanza verdi e sinistra) dopo il rinvio a giudizio per falso in bilancio nell’ambito dell’inchiesta sulla società Visibilia.