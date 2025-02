Tutta la verità di Pascale su Santanchè e le borse false, l'attacco e la provocazione sulle dimissioni

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Prosegue la polemica a distanza fra Francesca Pascale e Daniela Santanchè, accusata di regalare borse false. Dopo l’inchiesta, Pascale ha confermato il caso e ha offerto i dettagli della vicenda, imputando alla ministra di averla “messa in imbarazzo”. Nel frattempo Santanchè nega e minaccia querele.

Pascale contro Santanchè, la verità sulle borse false

Sulla vicenda delle borse false e le accuse a Daniela Santanchè, l’attivista Francesca Pascale è tornata a parlare a “L’aria che tira” su La7, sottolineando che si è limitata solo a confermare quanto già scoperto da Selvaggia Lucarelli per Il Fatto Quotidiano.

“Conosceva ogni fatto, o quasi. E io non potevo fare altro che confermare. È un fatto che ha travolto sia me, sia Berlusconi ai tempi, perché parliamo del 2013″ ha spiegato Pascale.

Francesca Pascale ha accusato Daniela Santanchè di averla messa in imbarazzo per le borse false

“Ci sorprese un po’ con un sorriso amaro, francamente, perché era un regalo non atteso, e soprattutto da questa vicenda si sottolinea l’inganno da parte della Santanchè nei confronti miei e anche di Berlusconi” ha aggiunto.

L’imbarazzo di Pascale alla boutique

Un “inganno” che Francesca Pascale ha scoperto soltanto per un caso fortuito: la rottura della borsa e il fatto di essersi rivolta alla boutique per la riparazione.

“Le borse le ho date via perché comunque l’imbarazzo non è stato una roba da poco, quando purtroppo andai in boutique per aggiustare la borsa” ha spiegato Pascale.

“È stato molto imbarazzante, perché tra l’altro c’era il rischio del sequestro dell’oggetto, quindi mi sono vergognata particolarmente. È una vicenda che fa sorridere, però a me in quel contesto, in quel caso, ha fatto anche molta paura”.

Pascale spera nella dimissioni di Santanchè

Pascale ha ammesso che, probabilmente, se avesse saputo la verità sulla borsa non l’avrebbe rifiutata. “ Se la Santanchè mi avesse regalato un oggetto contraffatto, e lo dico pentendomene, l’avrei accettato lo stesso, ma non sarei andata in boutique a farmi cambiare l’oggetto” ha specificato.

“A vrei evitato questa figuraccia e l’avrei evitata anche a lei, quindi non è questo, non è importante la borsa di per sé. Sta di fatto, però, che è una donna che si comporta con assoluta sfacciataggine nei confronti di chiunque, dall’amicizia alla politica, quindi io spero che Fratelli d’Italia prenda davvero in considerazione il fatto di farla dimettere”.

L’inchiesta sulle borse false

L’indagine giornalistica si riferisce al 2013, periodo in cui Santanchè avrebbe regalato a Pascale due borse Hermès, dal valore di svariate migliaia di euro.

Il dettaglio decisivo è emerso quando il cane di Pascale danneggiò una delle borse. Portandola in un negozio Hermès di Milano, scoprì che era un falso. I commessi, con discrezione, evitarono il ritiro per non metterla in difficoltà.

Indignata, Pascale contattò Santanchè, che si risentì e le offrì una sostituzione. In seguito sono emersi altri dettagli, come le dichiarazioni di un venditore ambulante della Versilia che afferma di aver ceduto più borse contraffatte a Santanchè.