Myrta Merlino assente a Pomeriggio Cinque e sostituita da Dario Maltese, perché non c'è: rumors sull'addio

L’assenza di Myrta Merlino dalla conduzione di Pomeriggio Cinque alimenta le voci in merito a presunti malumori ai piani alti di Mediaset. La conduttrice del programma pomeridiano di Canale 5 a marzo salta due puntate, quella di giovedì 20 marzo e quella di venerdì 21. Al suo posto, il giornalista Dario Maltese del Tg5.

Le assenze di Myrta Merlino da Pomeriggio Cinque

Era stato Dagospia, la bibbia del gossip e delle dietrologie di Roberto D’Agostino, a raccontare dei due giorni di assenza dagli schermi di Myrta Merlino a marzo (per motivi personali) e dei dieci giorni ad aprile, dal 18 al 27, “godendosi la Pasqua, la Pasquetta e il ponte del 25 aprile”.

La stessa testata aveva parlato del disappunto nei vertici di Mediaset, alimentando le voci in merito ad una possibile sostituzione alla conduzione del programma.

Myrta Merlino in una foto di ottobre 2024

Ad onor del vero, anche lo scorso anno si parlò di una possibile sostituzione di Myrta Merlino alla conduzione di Pomeriggio Cinque, ma alla fine Pier Silvio Berlusconi confermò la fiducia nella conduttrice napoletana.

Chi potrebbe sostituire Myrta Merlino

Secondo indiscrezioni di stampa, il “supplente” Dario Maltese sarebbe in pole position, insieme a Simona Branchetti, nella lista di chi potrebbe sostituire Myrta Merlino alla guida di Pomeriggio Cinque. Simona Branchetti è un volto non nuovo per Pomeriggio Cinque, né per lo spin-off Pomeriggio Cinque News.

Ma le speculazioni potrebbero anche lasciare il tempo che trovano e Myrta Merlino potrebbe restare saldamente alla conduzione del programma pomeridiano di Canale 5.

Guerra dell’Auditel fra Canale 5 e Rai 1

Ma non si tratterebbe unicamente di una questione di presenze: a preoccupare Mediaset ci sarebbero anche gli ascolti di Pomeriggio Cinque, che mangia sistematicamente la polvere de La vita in diretta condotto da Alberto Matano su Rai 1.

Nella giornata di mercoledì 19 marzo, ad esempio, La Vita in Diretta su Rai 1 ha segnato 1.662.000 spettatori (20,4%) nella presentazione e 2.056.000 spettatori (21,8%) nel corso del programma. Pomeriggio Cinque ha segnato 1.074.000 spettatori (13,1%) nella prima parte e 1.152.000 spettatori (12,5%) nella seconda.