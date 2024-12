Myrta Merlino via da Pomeriggio Cinque? Conduzione a Dario Maltese, quale futuro per la giornalista

Myrta Merlino lascia Pomeriggio Cinque, ma solo momentaneamente. A riferirlo è la stessa conduttrice, che in diretta ha annunciato la sua intenzione di prendersi una pausa in occasione delle festività natalizie. Al suo posto è arrivato Dario Maltese, un volto già noto per la conduzione dell’edizione delle 20 del Tg5 e per il ruolo da opinionista ne L’Isola dei Famosi.

Myrta Merlino lascia Pomeriggio Cinque

"Starò via con qualche giorno durante le festività natalizie, però vi lascio in buone mani": lo ha detto Myrta Merlino durante la puntata di Pomeriggio Cinque andata in onda venerdì 13 dicembre.

Al suo fianco è comparso un volto già noto sulle reti Mediaset: Dario Maltese, 47 anni, ha raccolto il testimone e ora sostituisce la conduttrice fino al suo ritorno.

Dario Maltese "rimarrà qui a raccontarvi la cronaca e il costume con la mia squadra e i miei autori", ha concluso Myrta Merlino. Il giornalista ha indossato i panni del conduttore, quindi, nella puntata andata in onda lunedì 16 dicembre.

L’indiscrezione era apparsa sul Messaggero un giorno prima dell’annuncio della conduttrice, il 12 dicembre, con l’ipotesi che qualcosa stesse cambiando su decisione di Pier Silvio Berlusconi. Venerdì 13 dicembre, quindi, Myrta Merlino ha fatto chiarezza dopo le varie voci di corridoio.

Chi è Dario Maltese

Dario Maltese è nato a Erice, in provincia di Trapani. Nel 2000 si è laureato in Scienze Politiche e poco dopo è entrato nel mondo Mediaset lavorando nelle redazioni online.

Nel 2006 è approdato sul piccolo schermo prestando il suo volto al Tg5 per parlare di Esteri. Negli ultimi anni è uno dei mezzibusti più noti del telegiornale del quinto canale, con la conduzione dell’edizione delle 20.

Le novità sono arrivate nel 2024: Dario Maltese è apparso come opinionista de L’Isola dei Famosi e ha iniziato a condurre Morning News.

Quando tornerà la conduttrice

Mentre salutava il suo pubblico il 13 dicembre Myrta Merlino ha annunciato la data del suo ritorno alla conduzione di Pomeriggio Cinque: "Noi ci rivediamo il 7 gennaio".

Sempre Myrta Merlino ha messo nero su bianco la data del suo ritorno sui social: il 7 gennaio 2025 la stagione di Pomeriggio Cinque ripartirà con lei. La conduttrice ha aggiunto: "Passerò questa pausa con i miei figli ed i miei cari che sono per me parti irrinunciabili della nostra breve vita".