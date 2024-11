Myrta Merlino rischia il posto a Pomeriggio 5 dopo i bassi ascolti: Piersilvio Berlusconi punta Serena Bortone

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Myrta Merlino potrebbe non essere confermata alla conduzione di “Pomeriggio 5” dopo una stagione con ascolti insoddisfacenti per Mediaset, che avrebbe già individuato una possibile sostituta. Nessuna conferma ufficiale è ancora arrivata dal gruppo o dalla stessa Merlino, ma il divario che si è creato con “La vita in diretta” su Rai 1 spingerebbe Piersilvio Berlusconi a prendere provvedimenti.

Myrta Merlino, deludono gli ascolti di “Pomeriggio 5”

Stando alle indiscrezioni riportate dal giornalista Alberto Dandolo, Myrta Merlino non dovrebbe essere confermata per la prossima stagione di “Pomeriggio 5“.

I risultati di ascolto, tra il 12% e il 14% di share, non sono ritenuti sufficienti da Mediaset, specialmente di fronte al 20% registrato da “La vita in diretta” di Alberto Matano.

Fonte foto: IPA

Serena Bortone potrebbe sostituire Myrta Merlino

Dopo la prima stagione di “rodaggio” e la seconda opportunità quest’anno, l’azienda avrebbe quindi tirato le somme e starebbe già valutando una sostituzione per il programma pomeridiano, con il possibile coinvolgimento di un volto noto.

Serena Bortone possibile conduttrice

Secondo indiscrezioni, Mediaset avrebbe già individuato chi sostituirà Myrta Merlino nella prossima stagione del contenitore pomeridiano.

Il nome resta riservato, ma i rumors suggeriscono una figura conosciuta, attualmente sotto contratto con la Rai. Tra i candidati si vocifera soprattutto a proposito di Serena Bortone, sebbene nulla sia ancora ufficiale.

Chi è Serena Bortone e il caso Scurati

Serena Bortone, autrice e conduttrice televisiva, ha debuttato su Rai 3 nel 1989 e si è affermata con programmi come “Mi manda Raitre” e “Agorà”. Dal 2020 al 2023 ha condotto “Oggi è un altro giorno” su Rai 1: dopo la chiusura del talk, è passata alla prima serata di Rai 3 con “Chesarà”.

Di recente la conduttrice è stata sospesa dalla Rai in seguito al caso legato al monologo di Antonio Scurati, previsto e poi annullato dal suo programma. La giornalista avrebbe infranto la riservatezza aziendale, anticipando sui social la cancellazione dell’intervento.

Una scelta, quella di annullare il monologo, che la Rai aveva giustificato con “motivi editoriali”, ventilando addirittura, attraverso il proprio amministratore delegato Roberto Sergio, la possibilità di un licenziamento per Bortone.

Riservata sulla vita privata, Serena Bortone descrive sé stessa come una donna indipendente, lontana dagli stereotipi della maternità e dallee relazioni tradizionali.

In carriera si è distinta per impegno politico e dialoghi su temi contemporanei: aspetti che potrebbero convincere Piersilvio Berlusconi a darle una chance, nell’ottica di cambiare la guida di “Pomeriggio 5”.