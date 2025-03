Belve di Francesca Fagnani torna e raddoppia in versione Crime, quando andrà in onda e chi verrà intervistato

Francesca Fagnani è pronta a tornare in tv con Belve e con una grande novità. Il programma delle interviste senza filtri ripartirà su Rai 2 il 22 aprile, ma la vera sorpresa è l’arrivo di Belve Crime, uno spin-off dedicato alla cronaca nera. Il format sarà simile a quello originale, ma i protagonisti saranno colpevoli o testimoni diretti di fatti di sangue. La data ufficiale non è stata comunicata.

Belve Crime, spin-off tra cronaca e psiche criminale

Per ora, è prevista una sola puntata speciale, che andrà in onda in prima serata su Rai 2 al termine delle cinque puntate classiche di Belve.

A svelare il progetto è stata la stessa Fagnani, ospite della Rcs Academy: “Ci sarà uno spin-off di Belve, quest’anno partiamo con una puntata, poi vediamo”.

Fonte foto: IPA

Francesca Fagnani con Jovanotti nello studio di Belve: il programma tornerà il 22 aprile su Rai 2

La giornalista ha anticipato che l’obiettivo sarà esplorare la mente di chi ha sbagliato, con interviste esclusive a persone che si sono trovate sulla scena del delitto, siano esse colpevoli o testimoni chiave di un processo.

Un format nuovo che promette di indagare le zone più oscure dell’animo umano, senza filtri e con lo stile diretto che ha reso Belve un programma tra i più seguiti della televisione italiana.

Quando andrà in onda e cosa aspettarsi

La nuova stagione di Belve partirà martedì 22 aprile in prima serata su Rai 2 e proseguirà per cinque puntate.

Dopo questo ciclo, andrà in onda lo speciale chiamato Belve Crime, anche se al momento non è stata confermata una data precisa.

L’unico appuntamento previsto per ora sarà una sorta di prova generale per valutare il gradimento del pubblico a casa, ma non è escluso che lo spin-off possa diventare un appuntamento fisso in futuro.

Gli ospiti di Francesca Fagnani

Ancora top secret i nomi degli ospiti che saranno intervistati da Francesca Fagnani nella versione crime del programma.

Le aspettative sono alte: Belve ha già ospitato diverse figure controverse e discussi personaggi pubblici. Il nuovo format promette di portare davanti alle telecamere protagonisti della cronaca nera, colpevoli di reati o testimoni chiave di eventi drammatici.