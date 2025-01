Paolo Crepet contro Belve di Francesca Fagnani tira in ballo Giorgia e Alex Baroni: "La gente è disperata"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Il noto psichiatra Paolo Crepet, nel corso di una recente intervista, ha duramente criticato il programma Belve di Francesca Fagnani, definendolo “disperazione allo stato puro ed esprimendo una visione severa della trasmissione e delle dinamiche sociali che emergono dal confronto televisivo, citando anche la cantante Giorgia e l’ex compagno e cantante Alex Baroni.

Paolo Crepet su Belve di Francesca Fagnani

Paolo Crepet, psichiatra e sociologo, nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere del Trentino ha duramente criticato la trasmissione Belve di Francesca Fagnani, definendola “disperazione allo stato puro”, e affermando: “Non mi hanno invitato e non ci andrei”.

Secondo l’opinionista torinese, Belve ha successo perché “la gente è disperata. Cosa c’è di interessante? […] La Fagnani sarà anche carina, ma è colpa di chi fa il programma che deve cercare la volta in cui sei scivolato sulla buccia di banana: disperazione allo stato puro. E gli adolescenti lo vedono che noi siamo spietati. La televisione trash di cui si parlava anni fa era l’anticamera di questo”.

Fonte foto: IPA Lo psichiatra Paolo Crepet, che in un’intervista ha duramente attaccato il programma Belve di Francesca Fagnani

Secondo Crepet, in trasmissioni simili “non c’è nulla di umano. Se avessi ospite Giorgia parlerei solo del dolore per la morte del suo fidanzato: quante volte sei morta quando l’hai saputo? Come ti sei tirata su? Chi ti ha raccolta col cucchiaino? Invece qui è come ridurre la vita di Verdi a quando ha lasciato la moglie: sì, è vero, ha lasciato la moglie. E quindi? Cosa toglie al sublime dell’Aida?” ha poi aggiunto il sociologo.

Chi era Alex Baroni

Alex Baroni, all’anagrafe Alessandro Guido Maria Baroni, è stato un cantautore milanese dalla voce unica e inconfondibile. Nato nel 1966, ha raggiunto la notorietà e il cuore del grande pubblico negli anni ’90 con brani come Cambiare, che divenne un manifesto della sua carriera, e Onde, prestando anche la voce al giovane Hercules nella versione italiana dell’omonimo film della Disney.

Baroni ebbe una relazione con la cantante Giorgia, ma la loro storia d’amore, intensa ma travagliata, si interruppe prima della tragica scomparsa di Alex, avvenuta nel 2002 in seguito a un incidente stradale.

Giorgia, tirata in balla da Crepet nella sua intervista, ha successivamente dedicato al ricordo di Alex Baroni alcune delle sue canzoni più emozionanti, tra le quali Gocce di memoria.

Gli attacchi di Crepet ai genitori di oggi

Nella stessa intervista, Paolo Crepet tirato in ballo il ruolo dei genitori moderni, e non di rado ha rivolto dure critiche al modo in cui molti di loro gestiscono l’educazione dei figli, descrivendoli come figure spesso incapaci di assumersi pienamente il proprio ruolo educativo: “Se i genitori sono sempre sul cellulare, cosa deve pensare un figlio?”.

Crepet ha osservato che i genitori, forse per evitare conflitti o per insicurezza, spesso si astengono dal dire “no” o dal porre limiti, rischiando così di lasciare i ragazzi impreparati ad affrontare le difficoltà della vita, privandoli di un’educazione basata sui valori fondamentali della responsabilità, del sacrificio e della disciplina, e rendendoli quindi più vulnerabili e fragili nel confronto con la società.