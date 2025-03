Veronica Gentili condurrà L'Isola dei Famosi dopo Vladimir Luxuria: chi è la giornalista amica di Travaglio

Veronica Gentili è pronta a raccogliere il testimone di Vladimir Luxuria come nuova conduttrice dell’Isola dei Famosi. La giornalista già padrona di casa a Rete 4 con Stasera Italia, dopo aver conquistato il pubblico de Le Iene nelle sue prime stagioni su Italia 1, è la prima novità della prossima edizione del survival show su Canale 5.

La nuova edizione dell’Isola dei Famosi

Mediaset ha annunciato ufficialmente Veronica Gentili come nuova conduttrice della prossima stagione dell’Isola dei Famosi, in onda a Maggio sul quinto canale.

“La scelta della giornalista interpreta al meglio la nuova Isola – spiega la rete in un comunicato – un’edizione fedele allo spirito originale del format che punta a riscoprire la dimensione più autentica e avventurosa del reality. I naufraghi approderanno nell’arcipelago di Cayo Cochinos, in Honduras, per un’esperienza estrema: sopravvivenza pura, resistenza fisica e mentale, lotta contro fame, intemperie e natura selvaggia”.

Fonte foto: ANSA

Veronica Gentili sul tappeto rosso del Festival del Cinema di Roma 2024

La nuova conduttrice Veronica Gentili

In attesa di conoscere le date definitive e i nomi dei partecipanti, Veronica Gentili sarà chiamata a risollevare gli ascolti dopo il crollo nella passata edizione condotta da Vladimir Luxuria, con Dario Maltese e Sonia Bruganelli come opinionisti.

Secondo le ultime indiscrezioni, riportate da Fanpage, i concorrenti dovrebbero partire per l’Honduras il 4 maggio, con la messa in onda della prima puntata che dovrebbe essere programmata per mercoledì 7.

La carriera

Romana classe 1982, Veronica Gentili ha iniziato la sua carriera come attrice, dopo il diploma all’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico nel 2006.

Nel 2013 il passaggio al giornalismo iniziando una collaborazione con il Fatto Quotidiano, testata con la quale ha diretto dal 2016 la rubrica settimanale Facce di Casta, cominciando anche le apparizioni come opinionista in diversi talk show e da lì la scalata ai programmi Mediaset.

Negli anni Gentili è diventata grande amica del direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, con il quale è stata anche al centro di gossip: “Ne abbiamo riso – ha detto in un’intervista a Fanpage commentando le immagini che li hanno ritratti insieme – Marco è un caro amico che frequento abitualmente con amici in comune. La prima volta in cui uscirono foto che ipotizzavano una liaison tra me e lui risalgono a un sacco di anni fa. Ormai dovremmo essere prossimi alle nozze d’oro…”