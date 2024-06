Pier Silvio Berlusconi critica L'Isola dei Famosi di Vladimir Luxuria: bordata ai concorrenti

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Pier Silvio Berlusconi critica “L’Isola dei Famosi” condotto da Vladimir Luxuria. Secondo l’amministratore delegato di Mediaset, la scelta dei concorrenti del reality non è in linea con la linea editoriale dell’azienda.

Oggi, mercoledì 5 giugno, Berlusconi ha parlato lungamente nel corso di una conferenza stampa a Cologno Monzese.

Ai cronisti ha spiegato perché l’edizione 2024 dell’Isola non lo ha convinto:

Il lavoro fatto sul Grande Fratello mi soddisfa, il lavoro sull’Isola dei famosi non mi soddisfa. Ci sono state cadute di stile per concorrenti scelti male.

La nuova linea editoriale tracciata da Berlusconi è chiara: scegliere concorrenti con delle storie da raccontare nel corso del programma, cosa che secondo lui non è avvenuta nel caso del programma condotto da Vladimir Luxuria.

L’ad di Mediaset difende Vladimir Luxuria

Nessun ripensamento, però, sulla scelta della stessa Luxuria alla conduzione: secondo l’ad è la conduzione è uno dei pochi fattori salvabili del reality (“È una scelta che rifarei oggi, si è impegnata tantissimo”).

Berlusconi non ha risparmiato critiche nemmeno al Grande Fratello: “Ho visto alcune puntate dell’edizione scorsa e ho trovato che ci fossero degli eccessi che volevano dire mancanza di rispetto tra i concorrenti e nei confronti del pubblico”.

Infine un annuncio: il 12 giugno ricorre l’anniversario della morte di Silvio Berlusconi e il figlio ha rivelato che andrà in onda un piccolo speciale a cui stanno lavorando. Roberto Burchielli e Toni Capuozzo

Stasera la finale su Canale 5

La finale dell’Isola dei famosi 2024 andrà in onda stasera, in prima serata, su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Dopo l’eliminazione in semifinale di Karina Sapsai e Matilde Brandi, sono sei i naufraghi ancora in gara per contendersi la vittoria della 18esima edizione del reality: Alvina Verecondi Scortecci, Aras Senol, Artur Dainese, Edoardo Franco, Samuel Peron ed Edoardo Stoppa.