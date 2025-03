Manuela Moreno via dal Tg2, la giornalista passa a Rai 3 con Peter Gomez: l'indizio su Instagram

Manuela Moreno lascia il Tg2 e la conduzione del “TgPost” per approdare su Rai 3. In cantiere c’è un nuovo programma con il collega Peter Gomez. A lasciarlo intendere chiaramente è stata la stessa giornalista attraverso dei post pubblicati sui suoi profili social. La nuova trasmissione dovrebbe andare in onda in access prime time e dovrebbe essere una novità assoluta per la terza rete della tv di Stato.

‘Tg2 Post’, l’addio di Manuela Moreno che passa a Rai 3 al fianco di Peter Gomez

L’addio alla testata di Rai 2 da parte di Manuela Moreno è stata confermata anche dall’Adnkronos che ha assicurato che la giornalista entrerà nella direzione Approfondimenti della Rai, guidata da Paolo Corsini, per esordire presto in un programma con Peter Gomez nell’access prime time di Rai 3.

A confermare ulteriormente tale scenario sono stati i due giornalisti stessi che hanno pubblicato alcune storie Instagram, mostrandosi assieme in redazione. “A cosa brindiamo?”, dice Peter Gomez nella clip, ridendo. “Non lo so”, risponde la Moreno.

Fonte foto: ANSA Il giornalista e conduttore televisivo Peter Gomez

“Però – aggiunge Gomez- a qualcosa brindiamo o almeno speriamo di brindare”. A questo punto si vede Moreno parlare fitto fitto nell’orecchio del collega per poi sorridere e sussurrare: “Non lo dire a nessuno”. “Non lo dico a nessuno”, la chiosa di Gomez.

Una gag che, di fatto, conferma che i due giornalisti stanno lavorando insieme ad un nuovo progetto televisivo.

Il saluto “speciale” della conduttrice ai telespettatori

Lo scorso venerdì, Manuela Moreno si era congedata dal ‘Tg2 Post’ con un saluto particolare rivolto ai telespettatori.

“Questa sera voglio mandarvi un saluto speciale, a presto, buona serata”, aveva scandito la conduttrice.

Il “saluto speciale” lo ha poi rilanciato sui suoi account social dove ha anche pubblicato una storia in cui, dallo studio del ‘Tg2 Post’, a trasmissione conclusa, ha proferito un “grazie, grazie! Ciao ciao…” Ora quel gesto trova una spiegazione: la Moreno si appresta a traslocare su Rai 3.

L’addio al ‘Tg2 Post’ avviene in una fase in cui si intensificano le indiscrezioni relative a una possibile chiusura del programma per ascolti giudicati tutt’altro che entusiasmanti.