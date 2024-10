Manuela Moreno al terzo matrimonio saltato: chi è la giornalista Rai che ha fatto innamorare anche Galliani

Manuela Moreno, giornalista e conduttrice di Tg2Post su Rai 2, non si sposa più. La donna 58enne, che in passato ha anche avuto una frequentazione con Adriano Galliani, ha spiegato ai microfoni di Un giorno da pecora (programma in onda su Rai Radio1) che non ci sarà alcun matrimonio con il manager musicale Giacomo Maiolini che l’aveva chiesta in sposa nell’estate del 2023. Lei aveva detto di sì, ma poi la relazione è finita su un binario morto. È la terza volta che il volto Rai vede le nozze sfumare.

Manuela Moreno, matrimonio saltato: “Sono single, sto da Dio”

“Non ci siamo più trovati”, ha spiegato Moreno in riferimento alle nozze saltate con Maiolini. “Sono tornata single e sto da Dio”, ha aggiunto per poi ricordare la proposta di matrimonio ricevuta lo scorso anno.

“Il mio ex – ha dichiarato sempre la giornalista – mi chiese di sposarmi lo scorso anno, era l’estate 2023. Io accettai convinta. È filato tutto liscio, poi non ci siamo più trovati. C’è stata l’estate di mezzo, non siamo partiti insieme. Non ci vediamo da luglio”.

L’ultimo contatto con quello che avrebbe dovuto diventare suo marito è avvenuto di recente: “Per ora non siamo rimasti amici, ma in futuro chissà. Ci siamo sentiti, l’ultima volta, un mese fa, tramite messaggio”.

La giornalista: “Un mio ex mi lasciò poco prima delle nozze”

Manuela Moreno ha spiegato che in tre occasioni è stata sul punto di fare il grande passo, ma che poi non è mai riuscita a convolare a nozze. In un frangente è stata lasciata da un suo ex compagno poco prima del matrimonio.

“Una volta – ha ricordato – a tre giorni dal matrimonio, è proprio sparito. Lo aspettavo a casa con un lombetto di carne, una portata del ricevimento, che dovevamo assaggiare per il pranzo di nozze. Lui però non è mai arrivato”.

La storia con Adriano Galliani

Anni fa la giornalista fece innamorare Adriano Galliani. Fu lo stesso manager a confessarlo in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera.

“Passai la notte al telefono con la donna di cui ero innamorato. Chi era? Non so se posso dirglielo… Devo farmi autorizzare (da lei, ndr)”. Così Galliani. Si scoprì poi che quella donna era Manuela Moreno e che la frequentazione avvenne sul finire degli anni Novanta.

La giornalista di Rai Due ha parlato apertamente della storia avuta con Galliani (che si è di recente sposato con Helga Costa) con la collega Monica Setta, spiegando i motivi per cui decise di troncare la relazione.

Fonte foto: IPA Helga Costa e Adriano Galliani

“Non mi disse che sarebbe andato in vacanza con l’ex moglie Daniela Rosati – aveva narrato Moreno -. Non era un vero tradimento ma era una bugia e io detesto la non sincerità”.

Per riconquistarla, ha sempre riferito la giornalista, Galliani tentò di tutto. Addirittura la chiamò cantandole le canzoni dell’amato Renato Zero.

“Forse per lui ero importante – aveva concluso Moreno – Mi disse che ero stata l’unica donna a farlo mettere a dieta, ma la cosa finì presto. Allora il mio sogno era principalmente quello di fare l’inviata di esteri in giro nel mondo”.