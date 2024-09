Adriano Galliani e Helga Costa sposi a Monza, sì premiato dal sindaco: tra gli invitati anche Marta Fascina

Adriano Galliani e Helga Costa hanno detto sì: la coppia ha scelto una cerimonia riservatissima presso il Comune di Monza. Pochi gli invitati, in un rito celebrato a porte chiuse per il senatore di Forza Italia e la compagna, uniti da una relazione che dura da 13 anni. Dopo il matrimonio, gli sposi hanno atteso gli ospiti per il ricevimento a Villa Gernetto a Lesmo (Monza Brianza), la stessa proprietà un tempo acquistata da Silvio Berlusconi per allestire un centro studi universitario.

Fiori d’arancio per Adriano Galliani e Helga Costa

Si sono celebrate lunedì 9 settembre, le nozze tra Adriano Galliani e Helga Costa. La coppia ha scelto una cerimonia riservata presso la sala giunta del Comune di Monza.

Ad officiare la cerimonia, tenutasi alle 16, il sindaco a quota Partito Democratico Paolo Pilotto. Nessun fiore, nessuna pompa magna. Gli sposi hanno detto sì in tenuta sobria, con la sola presenza dei testimoni.

Fonte foto: ANSA Adriano Galliani (sul sedile posteriore, a destra) arriva al Comune di Monza per unirsi in matrimonio alla compagna Helga Costa

Testimoni di nozze, per Galliani, il giornalista e conduttore Gigi Marzullo e la senatrice di Forza Italia Cristina Rossello. Per Helga Costa, invece, testimoni di nozze sono state due amiche.

Al matrimonio erano presenti anche i figli di Galliani, Maurizio, Micol e Gianluca nati dal matrimonio con la prima moglie Fernanda. Alla fine della cerimonia, il sindaco Pilotto ha donato agli sposi la medaglia della città.

Gli invitati al ricevimento

Come già detto, Adriano Galliani e Helga Costa hanno tenuto il massimo riserbo sulla cerimonia del matrimonio. Dopo aver detto sì, la coppia ha atteso gli invitati al ricevimento che si è tenuto a Lesmo, a Villa Gernetto.

Tra gli ospiti degli sposi sono arrivati, dal mondo della politica, Fedele Confalonieri e Marcello Dell’Utri, oltre a Marta Fascina, Paolo Berlusconi e il ministro Antonio Tajani, Diego Della Valle e Pierferdinando Casini. Non sono mancati i grandi nomi del calcio: Alessandro Nesta, Carlo Ancelotti, Max Allegri, Ariedo Braida e Matteo Pessina.

Le parole del sindaco Pilotto

Il Corriere della sera riporta una dichiarazione del sindaco di Monza. Queste le parole del primo cittadino:

Una cerimonia vissuta con lo spirito di chi ama questa città. Mi ha fatto molto piacere la scelta di Monza per il matrimonio e ho letto il passaggio dello stato civile di Milano che autorizzava la cerimonia nella casa comunale di Monza.