Francesca Pascale e l'intuizione di Berlusconi sulle borse false di Daniela Santanchè: "Lui la conosceva bene"

A seguito dell’articolo pubblicato da Selvaggia Lucarelli su Il Fatto Quotidiano, Francesca Pascale torna a parlare delle borse false che Daniela Santanchè le avrebbe regalato quando era ancora la compagna di Silvio Berlusconi. Nel momento in cui ricevette i regali, il Cavaliere l’avrebbe messa in guardia: “Magari è falsa”, aveva ipotizzato Berlusconi.

Francesca Pascale e l’avvertimento di Berlusconi: “La conosceva bene”

Nel corso di un’intervista rilasciata a La Repubblica, Francesca Pascale, imprenditrice ed ex compagna di Silvio Berlusconi, torna sul caso delle borse false di Hermès ricevute in dono da Daniela Santanchè.

Il caso è stato sollevato da Selvaggia Lucarelli, che su Il Fatto Quotidiano ha ricostruito nei dettagli la vicenda delle due borse contraffatte. Mentre Santanchè minaccia azioni legali contro la giornalista e la testata, Pascale aggiunge nuovi dettagli alla storia.

Santanchè ha minacciato azioni legali contro Selvaggia Lucarelli

In particolare, ha dichiarato che, all’epoca dei regali, Silvio Berlusconi aveva già messo in dubbio l’autenticità delle borse.

“Mi ricordo che avevo davanti il pacco enorme di Hermès, con i fiocchi eleganti, emozionata. Ma lui mi fissa e mi avverte: ma no, non accettare, lascia stare”, ha raccontato.

Il Cavaliere avrebbe anche aggiunto: “Magari è falsa”. Pascale giustifica questa affermazione aggiungendo che Berlusconi conosceva bene la Santanchè.

Il destino delle borse false

“Pensai mi prendesse in giro”, ha continuato Francesca Pascale. “Fui ingenua: lei ne sfoggia di tutti i colori, sempre”.

Nonostante l’avvertimento di Berlusconi, decise comunque di accettare i due regali, che in seguito si rivelarono contraffatti.

Alla domanda su che fine abbiano fatto le borse regalate da Daniela Santanchè, Pascale ha risposto di averle regalate ad amici.

“Ma sanno che erano false”, ha precisato.

La scoperta in via Montenapoleone

Secondo la testimonianza di Pascale, Daniela Santanchè le avrebbe regalato le borse per ingraziarsi il suo favore, dato che all’epoca dei regali era la compagna di Berlusconi.

La conferma della loro autenticità arrivò quando l’imprenditrice si recò nella boutique Hermès di via Montenapoleone per una riparazione: i commessi le rivelarono che la borsa era falsa, ma non la ritirarono per non metterla in imbarazzo.

L’imprenditrice ha raccontato di aver tentato un confronto telefonico con Santanchè, che però avrebbe negato la falsità dei prodotti.