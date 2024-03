Lando Norris scherza sulla ferita di Carlos Sainz dopo il GP di Formula 1 in Australia: "Mi opero anche io"

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Battute e risate ai margini del Gran Premio di Formula 1 in Australia. Dopo la gara sul circuito “Albert Park” di Melbourne, terminata con il trionfo di Carlos Sainz e la doppietta Ferrari grazie al secondo posto di Charles Leclerc, Lando Norris (McLaren, terza posizione) si è reso protagonista di un simpatico siparietto che ha coinvolto il pilota spagnolo, fresco di operazione per un’appendicite acuta.

La battuta di Lando Norris (McLaren) a Carlos Sainz

Al termine della gara, Norris ha pubblicato su Instagram una foto che lo ritrae mentre indica la ferita di Sainz dovuta a una recente operazione di rimozione dell’appendice.

“Vado a farmi rimuovere l’appendice“, ha scritto ironicamente il pilota McLaren. “A quanto pare lo fai e vinci una gara in questo modo… Complimenti Carlitos“.

Fonte foto: ANSA Carlos Sainz festeggia con Lando Norris dopo aver vinto il Gran Premio d’Australia 2024

Il pilota Ferrari operato per un’appendicite acuta

Soltanto 15 giorni fa il pilota Ferrari era apparso nel paddock del precedente Gran Premio del mondiale – quello in Arabia Saudita – camminando lentamente, dolorante, per assistere dal box Ferrari alla gara del suo sostituto, il giovanissimo Oliver Bearman (classe 2005).

Come ricordato dal Messaggero, Sainz aveva partecipato alla giornata di prove libere del venerdì, ma la notte era stata difficile e il mattino seguente il dolore continuava a essere presente.

Da ulteriori controlli era emerso che Carlos doveva essere operato al più presto per una forma di appendicite acuta. E così è stato.

Il ritorno in pista e la vittoria al Gran Premio d’Australia

Dopo l’operazione Sainz è tornato in Spagna ed è rimasto a letto per una settimana, non potendosi allenare ma lavorando comunque al simulatore.

Dal letto è salito su un aereo che lo ha portato in Australia, senza alcuna certezza di poter gareggiare.

Invece, a sorpresa, il cielo di Melbourne si è tinto di rosso e il pilota del cavallino ha ottenuto un trionfo dai connotati epici (favorito anche dal ritiro di Max Verstappen a causa di un problema ai freni).

Charles Leclerc ha ottenuto inoltre la seconda posizione, coronando una doppietta Ferrari che mancava dal Gp del Bahrein nel 2022.