Il corpo di Sarah Scazzi verrà riesumato? Il medico legale: "Mai analizzate le unghie", le foto inedite

Il corpo di Sarah Scazzi potrebbe essere riesumato, ma è necessario usare cautela: tale ipotesi arriva dal medico legale e si basa sulla mancata analisi delle unghie della 15enne uccisa ad Avetrana (Taranto) il 26 maggio 2010. Dopo l’arresto di Michele Misseri, il medico legale del carcere aveva annotato che sulle braccia e sulle spalle dell’uomo erano presenti lesioni “da unghiatura” risalenti ad almeno “40 giorni dalla presente visita”. Misseri è stato arrestato il 6 ottobre 2010, ben 41 giorni dopo il delitto.

Le foto inedite delle “unghiate” sulle braccia di Misseri

Nel corso della puntata di FarWest andata in onda venerdì 22 novembre Salvo Sottile e i suoi inviati sono ritornati sul delitto di Avetrana. Sarah Scazzi è stata uccisa nel pomeriggio del 26 agosto 2010 ad Avetrana. Secondo i giudici, esecutrici materiali del delitto sono state la cugina Sabrina Misseri e la madre Cosima Serrano, in carcere dopo la condanna all’ergastolo.

Michele Misseri è tornato in libertà dopo aver scontato la sua pena per il reato di occultamento di cadavere. Oggi lo zio della vittima si attribuisce ogni responsabilità ribadendo ripetutamente che sua moglie e sua figlia siano innocenti.

Fonte foto: ANSA Secondo il medico legale, sul corpo di Sarah Scazzi non sono mai state analizzate le unghie che potrebbero rivelare tracce di Dna. Il cadavere verrà riesumato?

In un servizio trasmesso da FarWest vengono mostrate le foto inedite scattate a Michele Misseri in carcere subito dopo l’arresto. Sulle spalle e sulle braccia erano presenti segni molto simili a unghiate, come del resto aveva riportato il medico legale dell’istituto penitenziario.

Nello specifico, il medico parlava di “lesione da unghiatura” risalente ad almeno “40 giorni dalla presente visita”. L’inviato di FarWest ha mostrato le immagini a Michele Misseri e gli ha chiesto se quelle ferite fossero state provocate dalla nipote. “È capace, lei si difendeva”, ha risposto Misseri, ripetendo che la nipote si era difesa da un suo tentativo di approccio sessuale.

Il corpo di Sarah Scazzi verrà riesumato?

Va detto che dopo l’arresto di Sabrina Misseri, lo stesso medico ipotizzò che quei segni presenti sulle braccia e le spalle di Michele Misseri fossero dovuti a graffi che l’uomo si sarebbe procurato con dei rami durante il lavoro nei campi.

Tuttavia, come riporta anche Adnkronos, si valuta l’ipotesi di una riesumazione del cadavere di Sarah Scazzi. Il medico legale sottolinea che non sarebbero mai state effettuate le analisi delle unghie della 15enne uccisa. Se quei segni presenti sul corpo di Misseri fossero attribuibili a un atto di difesa della vittima durante l’aggressione, sotto le unghie di Sarah potrebbe essere presente il Dna dello zio.

Eppure, sempre secondo Adnkronos, potrebbe essere avanzata l’ipotesi della presenza di tracce di un Dna estraneo sul cadavere. La riesumazione della salma potrebbe essere necessaria per operare accertamenti “mai svolti prima”.

Lo sfogo di Michele Misseri a FarWest

Ospite nello studio di Salvo Sottile a FarWest Michele Misseri ha ribadito di essere l’unico responsabile del delitto di Sarah Scazzi. Secondo lo zio della vittima, sua figlia Sabrina e sua moglie Cosima sarebbero innocenti. Allora, perché fece il nome della figlia?

Michele Misseri risponde e rivolge un appello alle due congiunte: “Sabrina e Cosima, perdonatemi per quello che ho fatto. Cosima non ti ho mai messo in mezzo, ma Sabrina me l’hanno fatta mettere in mezzo“. In che senso?

Lo zio della vittima continua: “Non è stata colpa mia, mi hanno imbambolato tutti, mi hanno portato in garage con i tranquillanti. Non ricordo niente”.