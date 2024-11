Ascolti tv venerdì 22 novembre: The Voice Kids su Rai 1 batte la miniserie Il Patriarca su Canale 5

La battaglia degli ascolti tv di venerdì 22 novembre vede impegnati i due fronti principali del piccolo schermo: Rai e Mediaset che si affrontano sui dati Auditel. In prima serata tv di Stato vince con The Voice Kids in onda su Rai 1 con la conduzione di Antonella Clerici: da Cologno Monzese va in onda Il Patriarca, la serie televisiva con Claudio Amendola nel ruolo di regista e attore protagonista. La miniserie si colloca al secondo posto rispetto al talent show di mamma Rai.

Ascolti tv 22 novembre: chi ha vinto tra The Voice Kids, Il Patriarca, Quarto Grado e FarWest

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, The Voice Kids : 3.394.000 spettatori (21.3%);

: 3.394.000 spettatori (21.3%); Canale 5, Il Patriarca : 2.125.000 spettatori (12.9%);

: 2.125.000 spettatori (12.9%); Rete 4, Quarto Grado: 1.182.000 spettatori (8,3%).

Fuori dal podio:

Nove, Fratelli di Crozza : 991.000 spettatori (5.4%);

: 991.000 spettatori (5.4%); La7, Propaganda Live : 902.000 spettatori (6.5%);

: 902.000 spettatori (6.5%); Rai 2, Mia : 669.000 spettatori (3.7%);

: 669.000 spettatori (3.7%); Rai 3, FarWest: 578.000 spettatori (3.5%).

Fonte foto: IPA Salvo Sottile alla conduzione di FarWest, in onda tutti i venerdì in prima serata su Rai 3

I dati dell’access prime time

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Dati in arrivo

Fuori dal podio:

Dati in arrivo

Gli ascolti del preserale

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Dati in arrivo

Fuori dal podio:

Dati in arrivo

Ascolti tv, come funziona l’Auditel

Auditel è una srl le cui quote appartengono alle varie emittenti. Fotografa, minuto per minuto, l’intera offerta televisiva tramite il monitoraggio di 16.100 famiglie, rappresentative dell’intera popolazione italiana, che formano il campione Auditel, il cosiddetto SuperPanel.

Le famiglie sono dotate di una apparecchiatura elettronica che consente di analizzare, 24 ore su 24, i loro consumi televisivi. I dati vengono raccolti e pubblicati da Auditel prima delle 10 del mattino.