Scontro tra Elon Musk e Jeff Bezos sulla vittoria di Trump, il botta e risposta sui social tra i due

Elon Musk contro Jeff Bezos, nuova puntata. Non è la prima volta, e di certo non sarà l’ultima, che i due uomini più ricchi del mondo litigano pubblicamente. Questa volta è andato in scena un acceso scambio sui social tra il proprietario di Tesla e X e il fondatore di Amazon con al centro la recente vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali Usa.

Scontro tra Elon Musk e Jeff Bezos

Elon Musk e Jeff Bezos si sfidano da anni per il titolo non ufficiale di uomo più ricco del mondo, ora sembra che stiano lottando per conquistare, o quantomeno non perdere, il favore del prossimo presidente degli Stati Uniti.

La ‘faida’ tra il fondatore di Tesla e Space X e il papà di Amazon va avanti da tempo, ma ora assume connotati ben diversi dato il ruolo istituzionale che Musk ricoprirà nel nuovo governo di Donald Trump.

Il botta e risposta su X sulla vittoria di Trump

Teatro del nuovo botta e risposta tra i due, andato in scena il 21 novembre, è stato X, il social network di proprietà di Elon Musk.

“Ho appena saputo stasera a Mar-a-Lago che Jeff Bezos stava dicendo a tutti che Donald Trump avrebbe perso di sicuro, quindi avrebbero dovuto vendere tutte le loro azioni Tesla e SpaceX”, ha scritto l’imprenditore sudafricano.

“No, non è vero al 100%“, ha replicato diverse ore dopo Jeff Bezos, in uno scambio visto da milioni di utenti.

Quindi la risposta ironica di Musk: “Bene, allora mi correggo”, frase accompagnata da una faccina che ride con le lacrime.

I rapporti tra Bezos e Musk

I rapporti tra Bezos e Musk non sono mai stati buoni, e non è solo una questione di prestigio.

Questioni di soldi e di rivalità economiche, a partire dalla corsa allo spazio che vede protagoniste Space X di Musk e Blue Origin di Bezos.

Quando SpaceX è stata scelta dalla Nasa per tornare sulla Luna Jeff Bezos aveva parlato di “discriminazione”, Musk aveva replicato dicendo che il rivale “dovrebbe impiegare più energie per entrare in orbita che per le cause legali”.

Altro terreno di scontro il posizionamento dei satelliti per le comunicazioni a banda larga dallo spazio tra Starlink e Kuiper.

Non sono poi mancati comportamenti più ‘da bambini’: come nel 2021, quando Musk, che aveva appena superato Bezos nella classifica dei più ricchi, aveva risposto a un tweet di quest’ultimo con l’emoji della medaglia d’argento.

Ora nella rivalità storica tra i due imprenditori più ricchi si inserisce il nuovo ruolo di Musk in seno all’amministrazione Trump, accompagnato da evidenti conflitti di interessi, e i rapporti tra i due e il presidente eletto.