Carlos Sainz si opera d'appendicite e salta il Gp Arabia in F1: la Ferrari lo sostituisce con Oliver Bearman

Carlos Sainz non correrà nel Gp dell’Arabia Saudita. Il pilota della Ferrari sarà sostituito da quello di riserva, Oliver Bearman, a partire dalle Fp3 e per il resto della settimana. Lo spagnolo, infatti, dovrà operarsi per un’appendicite. L’annuncio ufficiale è arrivato dal Cavallino.

A Carlos Sainz è stata diagnosticata un’appendicite che richiede un intervento chirurgico.

Il pilota della Ferrari aveva saltato i suoi impegni con i media prima del weekend sul circuito di Jeddah per un malore, prima di prendere parte alle sessioni FP1 e FP2 di giovedì 7 marzo.

La mattina di venerdì 8 marzo, però, è arrivata la diagnosi che lo esclude di fatto dal Gp dell’Arabia Saudita.

Il precedente del pilota Alex Albon in F1

Già nel 2022 il pilota della Williams, Alex Albon, era stato costretto a saltare il Gp d’Italia a causa di un’appendicite.

Il tailandese era tornato sulla sua monoposto dopo circa due settimane.

Chi è Oliver Bearman che correrà il Gp Arabia

Al suo posto ci sarà Oliver Bearman, pilota di F2, che sarà al fianco di Charles Leclerc dalle FP3 in poi.

Nato l’8 maggio 2005 a Chelmsford, nel Regno Unito, il 18enne britannico nel 2021 ha vinto il campionato italiano e tedesco di Formula 4, diventando il primo pilota in assoluto a conquistarli entrambi nella stessa stagione.

Nel 2022 è stato scelto dalla Ferrari per la sua Driver Academy, che lo ha ufficializzato come pilota di riserva proprio per la stagione 2024.

Nel 2023 aveva già preso parte a due prove libere della Formula 1, la prima in Messico e ad Abu Dhabi guidando per la Haas F1 Team.

A gennaio 2024, a Barcellona, ha invece partecipato a due giorni di test con la Ferrari F1-75.

A 19 anni da compiere farà quindi il suo debutto in F1 con la Ferrari. In passato ha dichiarato che gli piacerebbe correre col numero 87, lo stesso con cui correva il padre