Malore per il pilota Ferrari Carlos Sainz nel paddock in Arabia Saudita: spagnolo rientra in hotel, come sta

Momenti di apprensione per il pilota Ferrari Carlos Sainz, colpito da un lieve malore mentre si trovava all’interno del paddock di Gedda dove correrà la F1 nel weekend. Lo spagnolo, secondo quanto si apprende, si sarebbe sentito poco bene e sarebbe rientrato in hotel per riposarsi.

Malore in Arabia Saudita per Carlos Sainz

Il fine settimana di F1 in Arabia Saudita non inizia di certo nel migliore dei modi per la Ferrari, con un pilota della scuderia di Maranello finito ko. Carlos Sainz, sul podio col terzo posto ottenuto nella prima gara della stagione in Bahrain, è infatti stato colto da malore nel paddock di Gedda.

Lo spagnolo, secondo quanto emerso, avrebbe accusato una sensazione di malessere che avrebbe subito messo in allerta gli uomini della Rossa.

Per cercare di recuperare le forze il pilota 29enne, divorziato in casa in vista del 2025 che vedrà Hamilton arrivare in Ferrari, ha saltato tutti gli appuntamenti del pomeriggio per rientrare in albergo.

La nota della Ferrari

A comunicare lo stato di malessere del pilota è stata la stessa scuderia Ferrari, che tramite i social ha diramato un comunicato che ha fatto inizialmente preoccupare i tifosi.

“Carlos Sainz è tornato in albergo per riposarsi ed essere pronto per domani dopo essersi sentito poco bene” si legge.

Fonte foto: ANSA

Non è stata resa nota la natura del malessere del pilota spagnolo che di certo, appena ne avrà modo, chiarirà tutto.

Dal podio al malessere in Arabia

Un malore che arriva a poco meno di una settimana dal terzo posto conquistato in Bahrain alla guida della SF-24, primi punti stagionali della Rossa che arrivano dal pilota che nessuno si aspetta. Sainz, infatti, poco prima dell’inizio del mondiale ha appreso la notizia dell’arrivo di Hamilton in Ferrari nel 2025, col britannico che di fatto prenderà il suo posto.

Il terzo gradino del podio, davanti al compagno di team Charles Leclerc, è motivo di soddisfazione per il pilota spagnolo che non ha nascosto il sogno di voler salutare il Cavallino Rampante da campione del mondo.

E a Gedda, per il secondo weekend della stagione, Sainz era arrivato carico e ottimista, con tanto di giro di pista in bicicletta nella giornata di martedì.

Lo spagnolo, come testimoniato dai social, ha infatti fatto una sessione di 50 chilometri in sella alla bici. Un allenamento in cui forse potrebbe aver chiesto troppo al fisico provato dalla prima gara dell’anno e dal viaggio. Ma di certo una piccola parentesi in vista dell’ennesimo weekend che vorrà vivere da protagonista alla guida della Ferrari.