Matteo Farneti è il vero bambino della Kinder e Ferrero conferma: l'accusa ad Alessandro Egger de "La Talpa"

Matteo Farneti, modello 31enne di Castel Maggiore, ha deciso di rivendicare pubblicamente il suo passato come volto ufficiale delle barrette Kinder, puntando il dito su Alessandro Egger, concorrente del programma “La Talpa” e altri soggetti che si appropriano della sua immagine. La Ferrero ha confermato che l’immagine sulle confezioni appartiene a Farneti, ma molti continuano a usare impropriamente la sua foto, alimentando confusione.

Il bambino della Kinder è Matteo Farneti, conferma della Ferrero

Il disappunto è grande, causato dal crescente numero di persone che sui social si spacciano per il celebre volto infantile, testimonial delle barrette di cioccolato Kinder.

Matteo Farneti, modello 31enne, lo sostiene adesso con fermezza: quel bambino, immortalato sulle confezioni dal 2004 al 2019, è proprio lui. E Ferrero conferma ufficialmente la sua identità, ribadendo che è stato il volto delle barrette per 15 anni.

Fonte foto: IPA

Il modello Alessandro Egger

Tuttavia, nonostante le evidenze, non sono in pochi quelli che continuano a millantare questa identità, sfruttando la sua immagine, forse per cercare visibilità.

Lo sfogo di Matteo Farneti

“Se davvero hanno lavorato per la Kinder, perché non mostrano la loro foto e usano la mia?” si chiede Farneti, ascoltato dal Corriere di Bologna. “Non è piacevole vedere la propria immagine da bambino in mano ad altri mentre si vantano di essere proprio loro quel bambino”.

Questa situazione non solo alimenta la frustrazione personale del modello, ma lo obbliga a difendersi costantemente, anche davanti a colleghi e amici.

“Devo sempre giustificarmi, questa cosa è snervante: in più giustificarmi per una cosa assurda. Sono io quel bambino, dovrebbero giustificarsi gli altri, quelli che si spacciano per me”.

L’accusa ad Alessandro Egger de La Talpa e gli altri

Uno dei casi più controversi riguarda Alessandro Egger, modello e volto noto della televisione, attualmente concorrente nel reality “La Talpa“. Egger ha pubblicato sui suoi social delle immagini che lo ritraggono con confezioni Kinder, lasciando intendere che fosse lui il celebre bambino stampato sulle barrette.

Anche se alcune di queste foto sono scomparse dai suoi profili, una rimane, suscitando dibattiti tra i follower che si chiedono chi sia davvero il volto dietro al marchio.

“Non sono al corrente se il signor Egger abbia mai lavorato o no per la Kinder” dichiara Farneti. “Quello che so certamente è che l’immagine che mostra è la mia”. Una versione peraltro confermata dalla stessa Ferrero, che non chiarisce però se anche Egger abbia fatto da testimonial in altri periodi.

In precedenza anche altri modelli hanno alimentato la confusione sull’identità del bambino Kinder. Tra questi, spicca l’inglese Josh Bateson, protagonista di un articolo pubblicato dalla versione olandese di Grazia. Il pezzo celebrava quanto fosse cresciuto “il volto delle barrette Kinder”, ma accompagnava il testo con una foto che, in realtà, ritraeva Matteo Farneti.