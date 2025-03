Sciatori italiani travolti dalla valanga in Svezia: morti i fratelli Mattia e Daniele Boër, illeso il terzo

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Tragedia in montagna in Svezia. Due sciatori italiani sono morti travolti da una valanga che ha investito un gruppo di cinque connazionali. Secondo le prime informazioni, erano appena scesi dall’elicottero a Kårsavagge quando la massa di neve si è staccata dalla montagna travolgendo sia i turisti che il velivolo. Le vittime sono due fratelli piemontesi di 45 e 50 anni, Mattia e Daniele Boër, morti davanti al terzo fratello, Simone.

Valanga in Svezia travolge sciatori italiani

La tragedia è avvenuta nella giornata di ieri, giovedì 20 marzo, a Kårsavagge, nel nord della Svezia al confine con la Norvegia.

Secondo quanto riporta Ansa, una valanga ha travolto un gruppo di turisti italiani che era andato a sciare in elicottero in quella località, all’interno del parco nazionale di Abisko.

Fonte foto: iStock La valanga nel nord della Svezia

Morti due fratelli italiani

La polizia locale ha riferito che due dei cinque sciatori italiani investiti dalla valanga sono morti.

La notizia era stata data per prima dall’agenzia turistica Niehku Mountain Villa con un comunicato ripreso dai media svedesi. Ed è stata poi confermata dal ministero degli Esteri italiano.

Secondo quanto riporta La Stampa, le vittime sono due fratelli di 45 e 50 anni, Mattia e Daniele Boër, residenti a Luserna San Giovanni, in provincia di Torino.

Con loro c’era un terzo fratello, rimasto illeso assieme agli altri componenti della comitiva, sono rientrati nel resort dove alloggiavano.

La Farnesina fa sapere che l’Ambasciata italiana in Svezia è in contatto con i familiari dei connazionali coinvolti e seguirà le procedure per il rientro in Italia delle salme.

Cosa è successo

Stando alle prime informazioni, la comitiva di italiani era guidata da una esperta guida alpina.

L’elicottero che li aveva trasportati in quota era appena atterrato e gli sciatori scesi quando una massa di neve si è staccata dal fianco della montagna.

La valanga ha travolto sia il gruppo che l’elicottero. Le due vittime sono rimaste sepolte sotto la neve: sono in seguito state tirate fuori ma non sono sopravvissute prima dell’arrivo all’ospedale di Tromso.

La magistratura locale ha aperto una inchiesta sull’accaduto.

Il messaggio dell’assessore Marco Gallo

Su Facebook Marco Gallo, assessore della Regione Piemonte dedicato alla Montagna, ha condiviso il suo cordoglio: “Un dolore profondo colpisce la Val Pellice e tutto il Piemonte. La tragica scomparsa di Mattia e Daniele Boër, travolti da una valanga sui Monti Abisko, in Svezia, lascia un vuoto difficile da colmare. Due fratelli uniti dalla passione per la montagna, dall’amore per lo sport e l’avventura, che oggi ci lasciano nel modo più crudele. Il mio pensiero, e quello della Regione Piemonte, va alla loro famiglia e, in particolare, al fratello Simone, presente in quei drammatici momenti ma fortunatamente rimasto illeso. Ci stringiamo ai loro cari e a tutti coloro che hanno condiviso con Mattia e Daniele momenti di vita. Un augurio di pronta guarigione anche agli altri membri della spedizione rimasti feriti”.