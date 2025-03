22enne ruba un cellulare a Catania, denunciato per ricettazione: come la polizia ha inchiodato il giovane

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un giovane di 22 anni è stato denunciato per ricettazione a Catania dopo essere stato trovato in possesso di uno smartphone rubato. L’episodio è avvenuto quando la Polizia di Stato è intervenuta in un negozio grazie alla segnalazione della vittima, che aveva localizzato il suo dispositivo tramite un’applicazione.

Intervento della Polizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, gli agenti della Squadra Volanti della Questura di Catania sono intervenuti in via Negrelli. La vittima di una rapina aveva segnalato la presenza del suo smartphone all’interno di un’attività commerciale. Utilizzando un’app di localizzazione, l’uomo aveva individuato il dispositivo rubato il giorno precedente.

Scoperta del dispositivo

Una volta entrati nel negozio, i poliziotti hanno composto il numero di telefono della vittima per verificare la presenza del dispositivo. Il suono del telefono è stato udito provenire dalla giacca di un uomo presente nel negozio, che non è riuscito a spegnerlo a causa dell’agitazione.

Denuncia per ricettazione

Il giovane, originario di Misterbianco, ha consegnato il cellulare agli agenti, sostenendo di averlo da solo un giorno, senza però fornire spiegazioni valide su come ne fosse entrato in possesso. Il dispositivo, corrispondente alle caratteristiche di quello rubato, è stato restituito alla vittima, mentre il 22enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per ricettazione.

