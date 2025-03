Padova, bar trasformato in zona di spaccio e risse: chiuso dal questore dopo le proteste dei residenti

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata disposta la sospensione della licenza di un bar a Padova a causa di episodi di spaccio e disordini. Il provvedimento è stato eseguito giovedì 20 marzo dalla Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura, su ordine del Questore Marco Odorisio.

Motivi della chiusura

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la decisione è stata presa in seguito a diversi episodi di rilievo penale e di ordine pubblico. Questi eventi sono stati oggetto di segnalazioni da parte dei residenti del quartiere Mortise, dove si trova il locale.

Operazione antidroga

Il 19 marzo, la Squadra Mobile ha arrestato un cittadino tunisino per spaccio di eroina. L’uomo è stato sorpreso mentre cedeva una dose a un acquirente italiano nei pressi del bar. Gli agenti avevano già osservato come lo spacciatore fosse solito attendere i clienti all’esterno del locale.

Precedenti episodi

Oltre all’arresto, sono stati considerati altri interventi delle Volanti della Questura. Il 18 ottobre 2024, un avventore nordafricano ubriaco è stato sanzionato per ubriachezza molesta. Il 1° maggio, una rissa tra una decina di avventori ha richiesto l’intervento della polizia, e due italiani sono stati denunciati per rissa e sanzionati per ubriachezza molesta. Infine, il 4 giugno, un altro avventore molesto è stato fermato e si è scoperto che aveva numerosi precedenti penali.

Conclusioni

La Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza ha avviato un’istruttoria che ha confermato come il bar fosse un punto di degrado e traffici illeciti. Il Questore di Padova ha quindi disposto la chiusura del locale per 45 giorni, in base all’art. 100 TULPS.

