Alberto Stasi fermato dalla giornalista fuori dal carcere, dichiarazione su Sempio in tv: "Ci sarà un motivo"

Alberto Stasi, intercettato dai microfoni di “Mattino 5”, è tornato a parlare del delitto di Garlasco, quello per cui è stato condannato a 16 anni di carcere perché ritenuto colpevole dell’omicidio dell’allora sua fidanzata Chiara Poggi. In questi giorni la vicenda è tornata al centro della cronaca italiana dopo che, secondo nuove perizie, ci sarebbe, sotto le unghie della vittima, la presenza di tracce di Dna compatibile con quello di Andrea Sempio. Stasi si è professato ancora una volta innocente, affermando che se quel Dna c’è, “ci sarà un motivo” e che la questione deve essere approfondita.

Delitto di Garlasco, le nuove dichiarazioni di Alberto Stasi

Alberto Stasi è stato raggiunto dalla giornalista di “Mattino 5” Valentina Trefiletti mentre stava uscendo dal carcere per recarsi al lavoro. L’inviata gli ha domandato un parere sulla riapertura del caso e sul presunto coinvolgimento di Andrea Sempio, indagato dalla Procura di Pavia.

“Sto bene, grazie”, ha detto Stasi non appena è stato intercettato dalla giornalista che gli ha chiesto come si sentisse.

“Però fatemi andare che non ho molto tempo”, ha aggiunto tirando dritto.

Trefiletti ha però continuato ad incalzarlo: “Continui a professarti innocente?” “Sì certo, come sempre. Però per favore, non posso rilasciarti dichiarazioni”, la replica di Stasi.

Dna di Andrea Sempio, Alberto Stasi: “Se c’è, ci sarà un motivo”

L’inviata non ha mollato la presa e gli ha chiesto un parere sulla presenza di tracce di Dna compatibile con quello di Andrea Sempio ai margini delle unghie di Chiara Poggi.

“Ci sarà un motivo e bisognerà approfondire tutto, però davvero non posso fare né dire altro”, ha dichiarato il condannato.

Omicidio di Chiara poggi, Stasi: “Mai conosciuto Sempio”

Trefiletti è riuscita a porgli un ultimo interrogativo, vale a dire se abbia mai avuto contatti con Sempio. “Non ci siamo mai conosciuti, per favore basta, grazie e buon lavoro”, ha risposto Stasi prima di recarsi al lavoro.

La legale di Sempio, presente in studio durante la messa in onda del servizio, ha espresso dubbi sul nuovo filone di indagini che vede indagato il suo assistito: “Voglio capire come fanno a dire che quello è il dna di Andrea se il prelievo coattivo è stato effettuato solo il 13 marzo”.