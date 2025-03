Andrea Sempio si difende sul caso Chiara Poggi a Quarto Grado, la risposta sulla presunta relazione nascosta

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Andrea Sempio è intervenuto per mettere a tacere le voci su una presunta relazione tra lui e Chiara Poggi. A Quarto Grado, l’uomo ha confermato che tra lui e la vittima del delitto di Garlasco “non c’è mai stata una relazione”. Ha inoltre ricostruito gli spostamenti effettuati nel giorno della tragedia, continuando a dichiararsi estraneo ai fatti.

Andrea Sempio a Quarto Grado: “Non c’è mai stata una relazione”

Nel corso della puntata di Quarto Grado del 21 marzo, Andrea Sempio, adesso nuovamente indagato per il delitto di Garlasco, torna nuovamente a difendersi. L’amico del fratello di Chiara Poggi ha escluso ogni possibile coinvolgimento sentimentale con la vittima.

“Non solo non c’è mai stata una relazione, ma neanche un contatto fisico o una chiamata sul cellulare”, ha affermato Sempio, che all’epoca del delitto frequentava spesso casa Poggi per via dell’amicizia con il fratello di Chiara, Marco.

Chiara Poggi, la vittima del delitto di Garlasco

Sempio ha inoltre sottolineato che tra lui e la vittima non c’era alcun rapporto al di là della semplice conoscenza: “Non frequentavamo lo stesso giro e non ci sentivamo in privato”.

Il Dna sul corpo di Chiara Poggi: “Ero in quella casa abitualmente”

Andrea Sempio, tuttavia, non ha escluso la possibilità che si possano ritrovare tracce del suo Dna sul corpo di Chiara Poggi.

Come ha più volte ribadito a Quarto Grado, frequentava “quella casa, nei giorni precedenti all’omicidio ero lì con Marco. Ci fossero le mie tracce, non sarei stupito”.

Sempio continua comunque a dichiararsi estraneo ai fatti, affermando anche di non avere alcun peso sulla coscienza.

Della sua innocenza, tra l’altro, sono convinti anche il fratello della vittima, l’amico Marco, oltre che la famiglia Poggi. Con Marco, Sempio ha dichiarato di sentirsi regolarmente.

La ricostruzione: dov’era Sempio il giorno dell’omicidio

A Quarto Grado, infine, Andrea Sempio ha ricostruito i suoi movimenti durante il giorno in cui Chiara Poggi fu uccisa.

Dopo essersi svegliato, Sempio avrebbe atteso il ritorno della madre in casa. Successivamente, avrebbe preso l’auto e si sarebbe recato in una libreria di Vigevano, che però era chiusa.

“Lo scontrino del parcheggio non è un alibi, ma semplicemente una conferma del mio racconto”, ha affermato.

L’uomo si è infine dichiarato spaventato e arrabbiato per la riapertura delle indagini. La rabbia deriva dal fatto di vedere i propri familiari (la madre, in particolare) soffrire per le accuse a lui rivolte.