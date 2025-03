Roberto Saviano sfuggito all'esplosione a Monteverde, abitava vicino alla palazzina crollata: "Che strazio"

Roberto Saviano tranquillizza amici e follower sulla sua salute dopo il crollo della palazzina di Monteverde, accanto alla quale abitava fino a qualche giorno fa. Sulla suo profilo Instagram, lo scrittore ha pubblicato una story per rassicurare tutti di non essere rimasto coinvolto nell’esplosione dell’edificio di via Vitellia a Roma, probabilmente per una fuga di gas, che ha provocato un ferito.

La casa di Saviano in via Vitellia

Come testimoniato dallo stesso Saviano, lo scrittore ha abitato per diverso tempo in un’abitazione a pochi metri di distanza dalla palazzina crollata nella strada che costeggia Villa Doria Pamphilj

“Per tutte le persone che mi stanno scrivendo preoccupate: già da giorni non vivevo al 43 di via Vitellia. Grazie per la premura” ha scritto in una storia sulla sua pagina Instagram pubblicando un’immagine del tratto di strada pieno di polvere e macerie.

Fonte foto: ANSA

Il messaggio

Rassicurando amici e conoscenti che lo avevano contattato, Roberto Saviano ha dedicato un pensiero al 54enne turista scozzese ospite di un B&b nell’edificio, estratto dalle macerie.

“Spero che non ci siano morti e che la persona ferita possa rimettersi presto” ha scritto poco dopo la notizia dell’esplosione, aggiungendo: “Che strazio vedere in macerie un luogo dove ho amato vivere”.

Il turista ferito nel crollo della palazzina a Monteverde

L’unico ferito della palazzina crollata a Monteverde è Grant Paterson, il 54enne scozzese in vacanza a Roma e ospite di un Bed&breakfast al primo piano dell’edificio, sul quale sono in corso degli accertamenti per valutarne la regolarità.

L’uomo, estratto ancora cosciente da sotto le macerie, è stato portato in codice rosso all’ospedale Sant’Eugenio ed è ricoverato nel reparto grandi ustionati: secondo gli ultimi aggiornamenti avrebbe ustioni di terzo grado sul 75% del suo corpo.

Paterson è stato sottoposto a un intervento, anche per estrarre i frammenti, adesso si troverebbe intubato e sostenuto con ventilazione meccanica. La prognosi rimane riservata.