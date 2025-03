Chi è Carmela la signora dei fiori gialli che Papa Francesco ha salutato dal Gemelli prima delle dimissioni

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

La “signora dei fiori gialli” salutata da Papa Francesco nel giorno delle dimissioni dal Policlinico Gemelli si chiama Carmela Mancuso, calabrese d’origine ma residente a Roma da alcuni anni. La donna è stata riconosciuta dal Pontefice quando si è affacciato dall’ospedale, dopo che la sua è stata una presenza costante durante tutta la degenza.

Papa Francesco dal Gemelli saluta la signora dei fiori gialli

Carmela Mancuso è la fedele a cui il Pontefice si è rivolto affacciandosi dall’ospedale prima delle sue dimissioni. Per tutta la degenza la sua è stata una presenza fissa: pregava davanti alla statua di Giovanni Paolo II, partecipava alla messa e la sera andava in Piazza San Pietro per il rosario.

Fonte foto: ANSA

Papa Francesco dopo le dimissioni dal Gemelli

Ogni giorno, Carmela portava fiori, inizialmente bianchi e rossi. Poi è passata al giallo, un colore che forse è saltato all’occhio di Papa Francesco al punto da consentigli di riconoscerla e ringraziarla.

Chi è Carmela Mancuso

Quando il Pontefice l’ha notata e ha parlato di lei dalla finestra, Carmela, 79 anni, è rimasta incredula. “Quello che è successo è incredibile, volevo lasciare i fiori, speravo magari di intercettarlo all’uscita. Invece mi sono trovata lì nelle prime posizioni davanti alla finestra”.

Carmela Mancuso è comunque un volto diventato familiare per il Pontefice. Nata a Monterosso, in Calabria, Carmela Mancuso si è stabilita a Roma nel 2017 ed è solita partecipare alle udienze, sempre in prima fila e spesso con un mazzo di fiori in mano.

In altre occasioni la donna ha ottenuto degli scambi con Papa Francesco. Durante la prima udienza dell’anno giubilare, Carmela gli aveva offerto il suo solito dono floreale, con il Pontefice che lo aveva accettato e annusato.

Una volta Carmela si era presentata senza il suo simbolico omaggio, scusandosi, ottenendo dal Papa un sorriso e un rosario in regalo. E quando per diverso tempo era mancata, Francesco nel rivederla le aveva detto scherzosamente: “Sei ancora viva!”.

Le dimissioni di Papa Francesco dal Gemelli

Papa Francesco è stato dimesso domenica 23 marzo dal Policlinico Gemelli di Roma dopo il lungo ricovero per una polmonite bilaterale e un’infezione respiratoria.

Durante la degenza ha affrontato momenti critici, ma le cure hanno permesso il miglioramento delle sue condizioni. Tornato in Vaticano, seguirà un periodo di convalescenza di almeno due mesi.

Prima di rientrare, ha sostato alla Basilica di Santa Maria Maggiore per una breve preghiera e per donare proprio i fiori gialli ricevuti da Carmela Mancuso, in offerta alla Madonna.