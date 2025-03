Femminicidio di Laura Papadia a Spoleto, il marito Gianluca Romita fermato sul ponte: voleva suicidarsi

Femminicidio e successivo tentativo di suicidio. Laura Papadia, 37 anni, è stata trovata senza vita nella sua abitazione di via Porta Fuga a Spoleto. Il marito, Gianluca Romita, 48 anni, è stato fermato mentre minacciava di gettarsi dal Ponte delle Torri, confessando agli agenti di aver ucciso la moglie. Le autorità stanno indagando per ricostruire nei dettagli l’intera vicenda.

Femminicidio a Spoleto, uccisa Laura Papadia

Come riporta Ansa, nella mattinata del 26 marzo la polizia è intervenuta in un appartamento situato in via Porta Fuga, nel centro storico di Spoleto, dopo aver ricevuto una segnalazione.

All’interno dell’abitazione, gli agenti hanno rinvenuto il corpo senza vita di Laura Papadia, dipendente di un supermercato locale.

Nel frattempo, il marito, Gianluca Romita, è stato individuato sul Ponte delle Torri mentre minacciava di suicidarsi. Agli agenti accorsi sul posto, l’uomo avrebbe dichiarato: “Ho ucciso mia moglie”.

Il ruolo dell’ex moglie

Secondo quanto riportato dalle testate locali umbre, l’allarme sarebbe stato lanciato dall’ex moglie di Romita, residente in Sardegna. La donna avrebbe ricevuto una telefonata dall’ex marito, nella quale confessava l’omicidio della sua attuale compagna.

Fornendo dettagli sull’identità e l’indirizzo dell’uomo, l’ex moglie ha permesso alle autorità di intervenire tempestivamente.

Inizialmente, le forze dell’ordine hanno effettuato un’irruzione in un’abitazione a Marzocca di Senigallia, dove la coppia aveva vissuto in passato, senza però trovare nessuno. Successivamente, le indagini si sono concentrate sull’appartamento di Spoleto, dove è stato rinvenuto il corpo di Laura Papadia.

Chi è Gianluca Romita

Laura Papadia, originaria di Palermo, lavorava come vice direttrice presso il supermercato Tigre di viale Martiri della Resistenza a Spoleto.

Gianluca Romita, agente di commercio originario di Milano, rappresentava una cantina vinicola locale. La coppia viveva insieme a Spoleto da alcuni anni. Secondo le prime ricostruzioni, la donna potrebbe essere stata strangolata all’interno della camera da letto.

Le indagini in corso

Le autorità stanno conducendo indagini approfondite per chiarire la dinamica e il movente del femminicidio.

Sul posto sono intervenuti il magistrato di turno, il pm Alessandro Tana, e il procuratore capo di Spoleto, Claudio Cicchella.