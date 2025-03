Rider investe 12enne a Milano in viale Certosa e scappa, caccia al pirata della strada: lei è grave

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Caccia al pirata della strada a Milano. Una ragazza di 12 anni è stata investita in viale Certosa da un rider, che è poi scappato. Non sembrava niente di grave, la ragazzina era tornata a casa, seppur dolorante. Poi però è peggiorata ed è stata portata al pronto soccorso: ora è ricoverata in prognosi riservata per una grave lesione al fegato. Sul caso indaga la polizia locale.

Rider investe 12enne a Milano

L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di martedì 25 marzo a Milano, nella zona di viale Certosa.

Il Corriere della Sera riferisce che la dodicenne stava passeggiando in compagnia di un’amica quando è stata investita da un rider, un fattorino in bicicletta con sulle spalle il grosso zaino di una nota app di delivery.

Fonte foto: © 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap contributors | © 2025 TomTom | Tuttocittà L’incidente in zona viale Certosa a Milano

Secondo quanto ricostruito, le due ragazzine stavano attraversando la strada in una piccola via quando è spuntato il rider che ha travolto la 12enne, entrambi sono finiti a terra.

Rialzatosi, il rider si sarebbe allontanato velocemente in sella alla bici senza curarsi delle condizioni delle giovani.

Nessuno ha chiamato i soccorsi e le due ragazzine sono tornate a casa, doloranti per la caduta, e hanno raccontato quanto successo ai genitori.

12enne grave in ospedale

La 12enne lamentava dei dolori all’addome, che si sono fatti sempre più forti col passare delle ore.

I genitori l’hanno quindi portata al pronto soccorso, dove i medici hanno riscontrato una grave lesione al fegato.

La ragazzina è ora ricoverata in ospedale in prognosi riservata.

Le indagini

Dall’ospedale è stata avvertita la polizia locale di Milano, gli agenti giunti in reparto hanno raccolto la denuncia e ascoltato la giovane.

Sono quindi partite le indagini per cercare di identificare il pirata della strada. Indagini non semplici, anche perché il punto in cui è avvenuto l’incidente non è coperto dalla videosorveglianza.

Ci sono invece le telecamere private di due negozi in due altri tratti della via.

Gli agenti inoltre cercheranno eventuali testimoni che possano aver visto l’incidente o la fuga del rider, a partire dall’amica della vittima.