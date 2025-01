Sting costretto a rinviare i concerti per ordine dei medici, mistero sui problemi di salute del cantante

Sting è costretto a rinviare alcuni concerti su decisione dei medici. A darne notizia è lo stesso cantautore sui suoi profili social, dove ha annunciato l’impossibilità di partecipare ai Bass Magazine Awards e di tenere due spettacoli del suo calendario di eventi. I motivi di salute che lo costringono a mettere in pausa i suoi impegni non sono specificati.

Sting rinvia i suoi concerti

Con un post pubblicato sui social mercoledì 22 gennaio Gordon Matthew Thomas Sumner, in arte Sting, ha annunciato la sua pausa temporanea dal palco e dagli impegni.

L’ex frontman dei Police non nasconde il suo “profondo rammarico” e annuncia che la sua partecipazione ai Bass Magazine Awards, in agenda per giovedì 23 gennaio, è saltata.

Allo stesso modo, i concerti del tour Sting 3.0 verranno rinviati. La data del 24 gennaio a Phoenix, in Arizona, slitta al 1° giugno. Il 26 gennaio Sting era atteso a Wheatland, in California, ma la data verrà recuperata il 28 maggio.

Infine slitterà al 29 maggio la sua partecipazione in occasione del 20° anniversario della Cherrytree Music Company. L’artista comunica che “i biglietti per gli spettacoli posticipati” resteranno validi nelle nuove date. Quindi l’ex Police chiede scusa per l’inconveniente ed “esprime la sua gratitudine ai fan per la loro comprensione”.

Cos’è successo

In un post pubblicato poche ore dopo Sting rende noto ai fan il motivo che ha portato i medici a consigliarle una pausa. Dopo averli nuovamente ringraziati per l’affetto e la comprensione il cantautore spiega di aver contratto “un’infezione temporanea alla gola” che gli rende impossibile cantare.

Tuttavia il suo stato di salute sta “costantemente migliorando“: “Non vedo l’ora di riprendere presto le mie esibizioni e gli spettacoli rimandati”, conclude l’artista.

Le date italiane del tour

Per il momento il problema di salute di Sting non dovrebbe compromettere le date italiane del tour Sting 3.0. Il cantautore è atteso il 6 luglio a Bassano del Grappa (Vicenza) presso il Parco Ragazzi del ’99.

La seconda data nel Belpaese è fissata al 7 luglio a Roma presso l’Auditorium Cavea Parco della Musica. Infine, la terza e ultima data italiana si terrà a Codroipo (Udine) il 9 luglio presso Villa Manin.

Sting condividerà il palco con il chitarrista Dominic Miller e il batterista Chris Maas. Durante il tour verranno proposti i suoi più grandi successi, oltre alle canzoni dei Police più amate dal pubblico. Recentemente anche il cantautore romano Claudio Baglioni si è trovato costretto a rinviare alcuni concerti per sopraggiunti problemi di salute dovuti al carico eccessivo di impegni.