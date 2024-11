Claudio Baglioni annulla i concerti per problemi di salute, come sta il cantante e come chiedere il rimborso

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Claudio Baglioni dà forfait per sopraggiunti problemi di salute, con diversi concerti del tour teatrale “Piano di Volo SoloTris” annullati o riprogrammati nel 2025. Il calendario concentrava infatti molti live fra la fine di novembre e l’inizio di gennaio, esibizioni che sono state posticipate dove possibile, con altre che invece sono state cancellate. Ad ogni modo, nulla di gravissimo per l’artista, che ha spiegato sui social la sua situazione, tranquillizzando i fan.

I problemi di salute di Claudio Baglioni

L’avvio dei concerti di Claudio Baglioni è ora previsto per gennaio 2025, così da permettere al cantautore di recuperare pienamente. Le problematiche di salute che lo hanno costretto a fermarsi non sono gravi, ma richiedono attenzione: un’infiammazione al gomito destro (epicondilite) e dolori articolari alle mani causati da tendinopatia bilaterale, conseguenze di un impegno fisico eccessivo su muscoli e articolazioni.

Baglioni stesso, in un messaggio su Instagram, ha spiegato di aver spinto il proprio corpo oltre il limite per offrire ai fan la migliore performance possibile.

Come ottenere il rimborso del biglietto

Un comunicato stampa spiega che, a causa di esigenze legate alla programmazione e alla produzione, non è stato possibile riprogrammare alcune delle date originariamente previste tra il 2024 e l’11 gennaio 2025. Per lo stesso motivo, è stato necessario rinviare o cancellare anche alcuni eventi del 2025.

Si precisa inoltre che i biglietti già acquistati resteranno validi per le date riprogrammate. Tuttavia, chi non potrà partecipare agli spettacoli rinviati, così come chi possiede un biglietto per le date cancellate, potrà richiedere un rimborso entro il 24 dicembre 2024, rivolgendosi al circuito di vendita utilizzato al momento dell’acquisto.

I concerti cancellati

Numerose tappe del tour sono state cancellate portando inevitabilmente alla delusione di molti fan. Tra le date interessate, troviamo quelle al Teatro Lyrick di Assisi il 21 novembre 2024, al Teatro dell’Aquila di Fermo dal 25 al 27 novembre 2024, e al Teatro Fabbri di Forlì il 1 dicembre 2024.

Anche le tre serate al Teatro Ponchielli di Cremona, dal 6 all’8 dicembre 2024, sono state annullate. A Modena, la data dell’11 dicembre 2024 al Teatro Storchi è stata eliminata dal programma. Il 20 dicembre 2024, lo spettacolo al Teatro Grande di Brescia è stato soppresso, così come tutte e tre le date al Teatro Rossetti di Trieste dal 3 al 5 gennaio 2025.

Altri spettacoli annullati includono le date al Teatro Goldoni di Livorno il 22 gennaio 2025, al Teatro Verdi di Montecatini il 23 gennaio 2025, e al Teatro Alighieri di Ravenna il 28 gennaio 2025.

Si aggiungono anche le serate previste nel 2025 a marzo ad Ascoli Piceno, Piacenza, Bologna e Pisa, oltre a quelle di aprile a Novara, Vercelli e Prato. La data del 1 maggio 2025 al Teatro Bonci di Cesena chiude la lista delle cancellazioni.

I concerti rinviati

Per fortuna, molte delle date del tour sono state semplicemente rimandate, offrendo ai fan di Claudio Baglioni l’opportunità di vedere l’artista in una nuova programmazione. Tra queste, il concerto del 22 novembre 2024 ad Assisi è stato spostato all’11 maggio 2025, mentre quello del 23 novembre 2024 è stato spostato al 10 maggio 2025. A Forlì, le date del 29 e 30 novembre 2024 sono state riprogrammate rispettivamente al 2 e al 3 maggio 2025.

A Milano, i tre spettacoli di dicembre 2024 al Teatro Arcimboldi sono stati riorganizzati: il 3 dicembre sarà recuperato il 15 marzo 2025, il 4 dicembre il 9 aprile 2025, e il 5 dicembre il 10 aprile 2025. Al Teatro Storchi di Modena, il 10 dicembre 2024 si terrà il 28 gennaio 2025, mentre il 12 dicembre 2024 è stato spostato al 28 marzo 2025. Firenze vedrà i concerti previsti per dicembre 2024 al Teatro della Pergola recuperati il 24 marzo, il 19 aprile e il 4 maggio 2025.

Anche Brescia ha subito modifiche, con il 19 dicembre 2024 spostato al 7 aprile 2025 e il 21 dicembre 2024 posticipato al 6 aprile 2025. Reggio Emilia vedrà gli spettacoli del 9, 10 e 11 gennaio 2025 nei giorni 19 marzo, 4 aprile e 5 aprile 2025. Infine, Sassari ospiterà il concerto previsto per il 26 febbraio in datao 1 marzo 2025.