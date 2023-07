Samuele Bersani attacca Sfera Ebbasta dopo i problemi con l'autotune: "Come vedere Icaro colare a picco"

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

L’estate della musica italiana continua a scaldarsi grazie a improvvise faide tra celebri nomi. Dopo il dissing tra J-Ax e Paolo Meneguzzi, ora tocca a Samuele Bersani sferrare un improvviso attacco all’indirizzo di Sfera Ebbasta.

L’incidente di Sfera Ebbasta scatena Samuele Bersani

La nuova possibile faida parte da un post su Instagram condiviso dal cantante di Giudizi Universali e Spaccacuore. “Mi hanno girato un video – scrive Bersani – dove a uno di questi semidei contemporanei della rima ‘cantata’ si stacca l’autotune“.

Non fa nomi, ma per molti è certo che parli di Sfera Ebbasta, cantante che nei giorni scorsi è diventato virale per un video TikTok in cui stona parecchio proprio durante alcuni problemi tecnici sul palco. “È stato come vedere Icaro colare a picco – attacca Bersani – Hai voglia a sbattere le ali di cera…”.

Il post ha subito fatto notizia e radunato commenti di ogni tipo. Francesco Baccini si schiera dalla sua parte: “Chi fermerà la musica? La tecnologia. Musica dopata come le foto ritoccate su Instagram. Siamo tutti fotomodelli, cantanti, musicisti, fotografi, grafici. Ma rigorosamente senza saperlo fare”.

Secondo altri, invece, avrebbe potuto risparmiarsi questo attacco: “Sei il mio cantautore preferito. Sei molto più di questo post. Non ne hai bisogno” si legge tra i commenti.

Il rapper è stato criticato anche da Laura Chiatti

Sono giornate particolarmente intense in rete per Sfera Ebbasta, vero nome Gionata Boschetti. Oltre a Bersani, infatti, una frecciatina diretta è arrivata anche da parte dell’attrice Laura Chiatti, delusa dal suo comportamento.

A quanto pare, dopo il suo concerto a Rock in Roma dello scorso 26 luglio il rapper non si sarebbe fermato a salutare i fan. “Che peccato vedere un artista con molta molta molta molta molta strada ancora da fare, e con molta molta molta molta molta gratitudine da dover invece già dimostrare, rifiutarsi per stanchezza evidentemente da autotune, di uscire dal proprio camerino per salutare i propri fan” ha scritto.

Dopo J-Ax vs Paolo Meneguzzi ora c’è un nuovo scontro

Come detto, quella tra Bersani e Sfera non è l’unica faida scoppiata nell’estate 2023. La più rumorosa per ora è quella tra J-Ax e Paolo Meneguzzi. Il secondo ha criticato il successo di canzoni come Disco Paradise, scatenando la reazione del volto degli Articolo 31.

J-Ax ha risposto facendo partire un dissing, ovvero quei pezzi rap con cui i cantanti non se le mandano a dire. Nel brano, non si limita però a ribattere alle critiche di Meneguzzi, ma rincara la dose rivelando alcuni retroscena sulla sua carriera e accusando un produttore di aver truccato la classifica FIMI degli album più venduti comprando i dischi di Meneguzzi.

Tra loro due, Salmo e Luché e gli ormai noti litigi di Fedez con all’incirca chiunque, per gli appassionati di musica e gossip è un’estate decisamente bollente.