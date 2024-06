Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Beppe Grillo, durante il suo recente spettacolo “Io sono un altro” a Fiesole, ha attaccato duramente Giuseppe Conte, affermando che Silvio Berlusconi ha ottenuto più voti da morto di quanti ne abbia raccolti lui da vivo. Grillo ha inoltre dichiarato che il M5S sembra essere “vaporizzato” e ha criticato la situazione politica attuale, riservando battute pungenti anche a Giorgia Meloni e alla condanna di Chiara Appendino.

Lo spettacolo a Fiesole

Beppe Grillo, co-fondatore del Movimento 5 Stelle, non ha risparmiato critiche e battute nel suo spettacolo “Io sono un altro” a Fiesole, Firenze.

Tra i bersagli delle sue frecciate, l’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte e l’attuale premier Giorgia Meloni.

Fonte foto: ANSA Giuseppe Conte alle urne per il voto alle Europee

Nel suo spettacolo, Grillo ha inoltre espresso preoccupazione per la partecipazione elettorale in Italia. “Il 50% delle persone non va a votare, loro hanno il 30%, che vuol dire il 30% del 50%. Noi abbiamo il 5%, ma è una democrazia?”, si è chiesto il comico. Ha inoltre criticato l’attuale classe politica, affermando che “quelli che sono andati a votare pensando di andare a votare e invece sono andati indietro di 70 anni. Forse il darwinismo è al contrario, ha selezionato i peggiori” e aggiungendo che “tutti quelli che ho mandato a f***ulo sono andati al governo”.

L’attacco a Giuseppe Conte

Grillo ha riservato diverse battute per Giuseppe Conte, attuale presidente del Movimento 5 Stelle. “Ho incontrato Conte, mi ha fatto un po’ tenerezza. Ha preso più voti Berlusconi da morto che lui da vivo,” ha scherzato Grillo, suscitando reazioni contrastanti tra il pubblico. Ha poi aggiunto che “non è più il momento di gridare, è l’epoca di Conte, è una persona moderata. Il Movimento che abbiamo fatto forse non c’è più, dicono che forse siamo vaporizzati, forse è la parola giusta”.

Grillo ha sottolineato l’importanza del suo ruolo nel Movimento, affermando che Conte deve capire quanto lui sia essenziale. “Non so come andrà a finire con lui,” ha detto, lasciando intendere un’incertezza sul futuro del Movimento stesso.

Il commento a Giorgia Meloni

Non sono mancate le citazioni a Giorgia Meloni, definita da Grillo “la psiconana” con tailleur terribili. Grillo ha però ammesso di apprezzare il suo senso dell’umorismo. “La battuta che ha fatto a De Luca è stata strepitosa, l’avrei abbracciata. Dovremmo riconquistare un po’ di senso dell’umorismo, poi basta che parli 15 minuti con Conte e ti passa, perché è un accademico, un professore, un avvocato,” ha aggiunto.

Grillo ha anche commentato la condanna di Chiara Appendino, ex sindaca di Torino, per i fatti di Piazza San Carlo del 2017. “È l’unica condannata per una disgrazia a Torino, il prefetto e il questore no, la polizia no,” ha affermato Grillo, criticando l’ingiustizia percepita della sentenza.