Il figlio di Elena Martelli morto a 20 anni per un tumore, Nunzia De Girolamo in lacrime a l'Estate in diretta

È morto all’età di 20 anni Bernardo Marziani, figlio della giornalista Elena Mertelli. A darne l’annuncio venerdì 14 giugno è stata Nunzia De Girolamo durante Estate in diretta, nuovo programma targato Rai. “Questa è una giornata drammatica”, ha detto la conduttrice che non è riuscita a trattenere le lacrime mentre dava al pubblico la triste notizia.

Nunzia De Girolamo scoppia in lacrime a l’Estate in diretta

“In questo ultimo minuto permetteteci di dire una cosa non facile. Per noi è stata una puntata molto difficile, per tutta la squadra di Estate in Diretta. Questa è stata una giornata drammatica”.

Con queste parole Nunzia De Girolamo ha chiuso la scorsa puntata di Estate in diretta, andata in onda su Rai1 venerdì 14 giugno.

Affiancata dal collega Gianluca Semprini, la conduttrice è scoppiata a piangere. “È stata una brutta giornata perché ci ha lasciato il giovane figlio di Elena Martelli“, ha spiegato al termine della trasmissione.

E poi ha aggiunto: “Proprio in questa giornata devo dire che per noi, per tutta la squadra è stato durissimo. Quindi noi volevamo ringraziare tutta la squadra, ma soprattutto vogliamo mandare un grosso abbraccio a Elena e a suo marito Gianluca”.

Morto a 20 anni il figlio di Elena Martelli

Bernardo Marziani è morto all’età di 20 anni, ma da circa due combatteva contro una malattia. Figlio della giornalista e scrittrice Elena Martelli, nonché autrice di Estate in diretta, e del critico d’arte Gianluca Marziani, nel 2022 gli era stato diagnosticato un sarcoma di Ewing alla gamba sinistra.

Secondo quanto riportato dal Messaggero, il giovane viveva tra Roma e Amsterdam dove studiava e faceva il modello. Era molto aperto nei confronti della malattia, tanto da condividere sui social la sua esperienza con il tumore e tutte le problematiche annesse.

La malattia raccontata sui social

“Questo tumore, il sarcoma di Ewing, mi è stato diagnosticato due anni fa, nel 2022, localizzato alla gamba sinistra, con dolori atroci che peggioravano, finché mi è “morta” la gamba ed è stato trovato”, raccontava tempo fa sui social Bernardo Marziani.

“Ho fatto tutte le chemio del protocollo, preliminari all’operazione, ma poco prima che mi operassero, mi hanno trovato delle metastasi al polmone quindi e hanno dovuto cambiarmi la terapia”, spiegava su TikTok dopo un peggioramento delle condizioni di salute.

“È come se la malattia diventasse cronica e andasse semplicemente tenuta a bada”.