Morto Claudio Graziano presidente di Fincantieri, l'ipotesi del suicidio: poco tempo fa aveva perso la moglie

È morto il presidente di Fincantieri, Claudio Graziano. Il generale italiano, ex Capo di stato maggiore della difesa, è stato trovato morto nella mattina di lunedì 17 giugno. Non sono ancora state chiarite le cause della scomparsa, ma per ora prevale l’ipotesi di suicidio. Circa un anno fa Graziano aveva perso la moglie, Marisa Lanucara.

Fincantieri, morto il presidente Claudio Graziano

Stando alle informazioni raccolte finora, Claudio Graziano è stato trovato morto all’età di 70 anni nella sua abitazione, situata nel centro storico di Roma.

La notizia della scomparsa è stata confermata da Fincantieri, di cui Graziano era presidente dal 2022. Tramite una nota, l’azienda ha fatto sapere che “esprime immenso dolore per l’improvvisa scomparsa del Generale Claudio Graziano, Presidente del Gruppo, che lascia un grande e incolmabile vuoto”.

Fonte foto: ANSA Claudio Graziano, presidente di Fincantieri

Dai primi riscontri non sono emersi segni di malore. Resta dunque aperta la possibilità che si tratti di suicidio. Ad aprile 2023, Graziano aveva perso la moglie, Marisa Lanucara, morta all’età di 65 anni.

Il percorso accademico

Nato a Torino nel 1953, Claudio Graziano inizia la carriera militare all’Accademia di Modena, dove rimane dal 1972 al 1974. Finito questo primo percorso passa alla Scuola di Applicazione di Torino, conseguendo nel 1976 una laurea in Scienze Strategiche Militari.

Negli anni della formazione ha ampliato il suo bagaglio accademico con una laurea in Scienze Diplomatiche e Internazionali presso l’Università degli Studi di Trieste, un Master in Scienze Strategiche e una specializzazione in Scienze Umane dall’Accademia Agostiniana di Roma.

Nominato Ufficiale di fanteria nel 1974, ha ricoperto vari ruoli di comando in unità alpine fino al 1986, quando poi è iniziata la sua carriere nello Stato Maggiore dell’Esercito.

Dal comando in Mozambico alla presidenza di Fincantieri

Promosso Tenente Colonnello nel 1990, Claudio Graziano ha guidato il battaglione alpini “Susa” durante una missione ONU in Mozambico, garantendo la sicurezza del corridoio di Beira e supportando gli aiuti umanitari.

Dopo ulteriori incarichi di rilievo, tra cui il comando del 2° reggimento alpini della Brigata “Taurinense” e il ruolo di Addetto Militare all’ambasciata italiana di Washington, ha raggiunto il grado di Generale di Brigata nel 2002.

Ha comandato la Brigata Multinazionale a Kabul e, dal 2007, è stato Force Commander della missione UNIFIL in Libano. Promosso Generale di Corpo d’Armata nel 2010, ha poi ricoperto il ruolo di Capo di Stato Maggiore della Difesa dal 2015 al 2018.

La nomina come Presidente del Consiglio di Amministrazione di Fincantieri arriva nel maggio del 2022, mentre qualche mese dopo assume la presidenza di Assonave (Associazione Nazionale dell’industria navalmeccanica).